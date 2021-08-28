Трагедия в Баллыгая, нашедшая отмщение

Минуло 29 лет со дня чудовищного по своей жестокости массового убийства, учиненного вооруженными силами Армении против мирных азербайджанцев в селе Баллыгая Геранбойского района.

Минуло 29 лет со дня чудовищного по своей жестокости массового убийства, учиненного вооруженными силами Армении против мирных азербайджанцев в селе Баллыгая Геранбойского района.

По сообщению Report, трагедия, вошедшая в историю как резня в Баллыгая, произошла 28 августа 1992 года примерно в 5 часов утра.

В результате резни были жестоко убиты 24 мирных азербайджанца, среди которых 6 несовершеннолетних детей, полугодовалый ребенок и 93-летняя женщина. Тела убитых детей, женщин и стариков были сожжены. В результате резни трое несовершеннолетних детей остались круглыми сиротами.

Резня в Баллыгая - акт террора в череде кровопролитных преступлений, геноцидов, совершенных вооруженными силами Армении в селе Гарадаглы Ходжавендского района, городе Ходжалы, селе Агдабан Кельбаджарского района с целью истребления азербайджанского населения Карабаха.

После оккупации Арменией Лачынского района летом 1992 года местное население, изгнанное из своих домов, было вынуждено селиться в различных регионах Азербайджана. Шесть семей, имеющих родственные связи, поселились на территории Баллыгая, благоприятной для животноводства. Но здесь их настигла беда.

28 августа все они были зверски убиты. Примерно в 5 утра вооруженный до зубов отряд диверсантов вооруженных сил Армении учинил кровавую резню над мирными азербайджанцами. Были жестоко убиты 24 мирных жителя, 9 человек получили тяжелые ранения. Все погибшие и раненые занимались животноводством, разводили скот.

Кровавые расправы над мирными азербайджанцами в Баллыгая, Гарадаглы, Ходжалы и Агдабане наглядно свидетельствуют о том, что армяне на протяжении всей истории вынашивали враждебные планы в отношении наших соотечественников. Эти кровавые акты никогда не сотрутся из памяти азербайджанцев.

Возмездие настигло армянских головорезов. Доблестная Азербайджанская армия под руководством Верховного главнокомандующего, президента Азербайджана Ильхама Алиева в ходе 44-дневной Отечественной войны разгромила армянскую армию, развенчав мифы о ее несокрушимости, поквитавшись на поле боя с преступниками и оккупантами за невинно убиенных братьев и сестер, детей, младенцев.

Но истинное нутро врага проявилось и в ходе Отечественной войны. Не сумев одолеть Азербайджанскую армию, армянские военнослужащие трусливо бежали с поля боя, бросив все, в том числе военную технику и своих раненых солдат. Решив хоть как-то отыграться за свой проигрыш, вооруженные силы Армении прибегли к еще более мерзкому поступку и стали бомбить баллистическими ракетами города и районы Азербайджана, расположенные далеко от прифронтовой полосы. В результате бомбардировки Гянджи и Барды погибли мирные жители, в том числе женщины, дети. В Мингячевире, Евлахе, Нафталане, Геранбое, Тертере, Агдаме, Агджабеди и других городах и районах в результате обстрелов снарядами и ракетами гражданского населения было убито большое число людей, включая детей и женщин, нанесен огромный ущерб инфраструктуре.

Такова идеология армянской враждебности по отношению к азербайджанцам.

Но по идеологии армян, иллюзии о несокрушимости армянской армии, в которой они так пытались себя уверить, был нанесен сокрушительный удар, и удар был такой силы, что вынудил врага навсегда встать на колени. Мы одолели коварного врага благодаря мужеству и единству Азербайджанской армии и народа, тесно сплотившихся вокруг Верховного главнокомандующего. Историческая справедливость была восстановлена. Наши земли, долгие годы находившиеся под оккупацией, были освобождены от вражеских захватчиков. Армянские боевики и их приспешники, совершавшие массовые убийства, резню и геноцид против азербайджанцев на протяжении многих лет, были уничтожены на поле боя. Несмотря на одержанную победу, азербайджанский народ никогда не забывал о массовых убийствах, совершенных армянами.

Президент, Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев также неоднократно в своих выступлениях подчеркивал, что ни один из актов террора против азербайджанского народа не будет забыт и Армения будет нести ответ в правовой плоскости за свои преступные деяния.

С почтением чтим память невинно погибших в Баллыгая мирных азербайджанских жителей.