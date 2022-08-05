Трагедия национальной идентичности армян - "правильные" и "неправильные"

Oдна из главных причин знаменитой армянской "многострадальности" заключается в том, что "шортвацами" (с арм. "перевертышами"), то есть нечистокровными армянами, говорящими на "неправильном" языке, в современной Армении называют тех, кто, как раз таки, не

Oдна из главных причин знаменитой армянской "многострадальности" заключается в том, что "шортвацами" (с арм. "перевертышами"), то есть нечистокровными армянами, говорящими на "неправильном" языке, в современной Армении называют тех, кто, как раз таки, не подвергся до конца ассимиляции, не стал прозелитом и сохранил связи с родным языком.

Об этом Report заявил политолог Фуад Ахундов, комментируя новый фильм Youtube канала VMedia "Неправильные армяне: кто они?".

"Следуя такой логике, "перевертышами" являются именно они – потомки представителей более 20 с чем-то национальностей, которых сделали армянами. Для них объединяющий армянский язык тот, в котором есть слова разных этнических групп, в том числе и тюркские. Будучи самыми настоящими "шортвацами", они заставляли говорить на якобы "правильном" армянском языке всех карабахских армян, и также, например, кипчаков и других, и именно их называли и называют "перевертышами". А они как раз таки не "перевернулись" и сохранили свой язык", - сказал Фуад Ахундов.

В фильме канала VMedia "Неправильные армяне: кто они?" раскрывается малоизвестная сторона армянской истории, все упоминания о которой в любых источниках армяне всячески пытаются замять.

Например, советский государственный и партийный деятель Анастас Микоян приложил немало усилий, чтобы заставить армяно-кипчаков говорить на "правильном" армянском языке. Сопротивлявшихся, по печально известным законам того времени, отправляли в ссылку или расстреливали.

В новом ролике Vmedia процесс насильственной "арменизации" многих народов показан именно на примере горькой судьбы армяно-кипчаков. Фильм основан на уникальных архивных и современных источниках, в том числе, на книге российского исследователя, краеведа Эдуарда Вартанова и диссертации российского ученого Марины Чухряевой, в нем проводятся интересные параллели, содержатся отрывки из интервью российского режиссера Карена Шахназарова. Авторы объясняют, в чем отличие понятия географического ареала "Армения" от современной Армении, и почему быть армянином означает не этническую, а религиозную принадлежность. Или почему в армянском языке столько разных, сильно отличающихся друг от друга диалектов, и почему многие армянские фамилии содержат в себе тюркские корни.