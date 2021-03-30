Томас Гольц: Не предоставляя карту заминированных участков, армяне сбрасывают с себя ответственность

Армяне утверждают, что это должны сделать карабахские армяне

"Я глубоко скорблю по азербайджанцам, подорвавшимся на минах на освобожденных от оккупации землях после Второй Карабахской войны".

Об этом в интервью местному бюро Report заявил известный американский журналист-исследователь, аналитик, академик Томас Гольц.

По его словам, отчеты Международного Комитета Красного Креста о гражданах, подорвавшихся на заминированных армянами ныне освобожденных территориях Азербайджана, раскрывают всю плачевность сложившейся ситуации.

"Давайте взглянем на это несколько иначе. Кто участвует в военных действиях? Почему гражданское население подрывается на минах? Ответ на первый вопрос очевиден, однако, что касается второго, то в связи с этим соответствующими международными организациями были предложены разного рода решения: от маркировки бессистемно закопанных мин (с условием их извлечения к концу войны) до "умных мин", самоуничтожающихся через определенное время (2-3 месяца).

В результате исследований, проведенных международными организациями, наиболее приемлемым был сочтен запрет на закапывание всех видов мин в условиях войны, однако было бы наивно ожидать соблюдения этого запрета в ближайшей перспективе", - добавил Т.Гольц.

Американский журналист подчеркнул, что армяне, отказываясь предоставлять карту заминированных территорий, по обыкновению, сбрасывают с себя ответственность, утверждая, что это должны сделать карабахские армяне.

Учитывая хаос, царивший в рядах армянской армии во время войны, Т.Гольц считает маловероятным существование карт всех заминированных территорий.

Вюсаля Аббасова