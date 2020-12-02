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Президент Казахстана назвал соглашение по Карабаху историческим

Президент Казахстана назвал соглашение по Карабаху историческим Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев считает историческим соглашение по Нагорному Карабаху, принятое при посреднической роли президента России
Карабах
2 декабря 2020 г. 15:03
Президент Казахстана назвал соглашение по Карабаху историческим

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев считает историческим соглашение по Нагорному Карабаху, принятое при посреднической роли президента России Владимира Путина.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом он заявил в ходе сессии Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) по видеосвязи.

"Самой высокой оценки заслуживает посредничество президента (России) Владимира Владимировича Путина с целью прекращения военных действий в Нагорном Карабахе. Соглашение, достигнутое при самом активном участии России, на мой взгляд, является единственно верным решением в сложившейся критической ситуации", - сказал Токаев.

По мнению Токаева, "это соглашение будет способствовать установлению долгосрочного мира в регионе".

"На мой взгляд, это действительно историческое соглашение", - добавил глава Казахстана.

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Версия на английском языке Kazakhstan's President calls Karabakh deal historical
Версия на азербайджанском языке Qazaxıstan prezidenti: “Qarabağla bağlı razılaşma tarixidir”

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