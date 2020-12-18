Токаев: Карабахский конфликт отравлял атмосферу сотрудничества в СНГ

"По сути дела, потушен очаг конфликта на постсоветском пространстве, отравлявший политическую атмосферу в содружестве на протяжении всего его существования"

Нагорно-карабахский конфликт отравлял атмосферу сотрудничества в СНГ.

Как передает Report, об этом заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, приветствовав подписание заявления о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе.

На заседании совета глав государств СНГ, которое проходит сегодня в формате видеоконференции, Токаев выразил надежду, что это "историческое соглашение" будет способствовать установлению долгосрочного мира в регионе.

"По сути дела, потушен очаг конфликта на постсоветском пространстве, отравлявший политическую атмосферу в содружестве на протяжении всего его существования", - отметил глава Казахстана.

Токаев убежден, что заявление по Карабаху – "единственно верное решение в сложившейся критической ситуации".

По его мнению, в это сложное время особую важность приобретает тесное взаимодействие государств-участников Содружества.

"Но главное состоит в том, что народы наших стран желают жить в мирной обстановке, дружить друг с другом", – отметил Токаев.