О нас

Тойво Клаар: Главы МИД Азербайджана и Армении вовлечены в предметный процесс переговоров

Тойво Клаар: Главы МИД Азербайджана и Армении вовлечены в предметный процесс переговоров Министры иностранных дел Азербайджана и Армении вовлечены в предметный процесс переговоров по двустороннему мирному договору.
Карабах
8 ноября 2022 г. 16:30
Тойво Клаар: Главы МИД Азербайджана и Армении вовлечены в предметный процесс переговоров

Министры иностранных дел Азербайджана и Армении вовлечены в предметный процесс переговоров по двустороннему мирному договору.

Как передает Report, об этом спецпредставитель ЕС по Южному Кавказу Тойво Клаар написал на своей странице в Twitter.

"Вчера состоялась важная встреча между министрами иностранных дел Армении и Азербайджана в Вашингтоне. Отрадно, что Арарат Мирзоян и Джейхун Байрамов вовлечены в предметный процесс переговоров по двустороннему мирному договору", - отметил он.

7 ноября в Вашингтоне по инициативе Госдепартамента США в историческом официальном гостевом доме Белого дома Blair House состоялась трехсторонняя встреча министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова, министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна и госсекретаря США Энтони Блинкена.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке Toivo Klaar: Foreign Ministers of Azerbaijan and Armenia engaged in substantive process of negotiations

Экслюзивные новости

Ахмед Обалы: Независимость Южного Азербайджана также важна и неизбежна
Ахмед Обалы: Независимость Южного Азербайджана также важна и неизбежна
5 ноября 2022 г. 12:58
Ветеран: До сих пор храню одну из тех гильз на память
ФотоВетеран: До сих пор храню одну из тех гильз на память
5 ноября 2022 г. 11:37
В Баку завершилась подготовка к Дню Победы
ФотоВ Баку завершилась подготовка к Дню Победы
5 ноября 2022 г. 10:36
Украинский депутат: Турция и ООН должны продолжать переговоры с РФ для сохранения в силе зернового соглашения
Украинский депутат: Турция и ООН должны продолжать переговоры с РФ для сохранения в силе зернового соглашения
1 ноября 2022 г. 16:33
ВБ: С Азербайджаном обсуждаются приоритетные сферы по цифровизации
ФотоВБ: С Азербайджаном обсуждаются приоритетные сферы по цифровизации
1 ноября 2022 г. 11:39
Еще одно новшество в обязательном страховании автомобилей: что получат граждане и страховые компании?
Еще одно новшество в обязательном страховании автомобилей: что получат граждане и страховые компании?
1 ноября 2022 г. 10:47
Алексей Кулеба рассказал о последствиях новых атак на Киевскую область
Алексей Кулеба рассказал о последствиях новых атак на Киевскую область
28 октября 2022 г. 15:09
Заместитель госсекретаря: Финские компании ищут возможности для бизнеса в Азербайджане
Заместитель госсекретаря: Финские компании ищут возможности для бизнеса в Азербайджане
28 октября 2022 г. 13:21
Алексей Кулеба : Мы нацелены на победу, других мыслей у нас нет
Алексей Кулеба : Мы нацелены на победу, других мыслей у нас нет
28 октября 2022 г. 11:07
Агентство: Не предусмотрено квот на число сотрудников СМИ для внесения в медиа-реестр
Агентство: Не предусмотрено квот на число сотрудников СМИ для внесения в медиа-реестр
27 октября 2022 г. 12:05

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi