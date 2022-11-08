Тойво Клаар: Главы МИД Азербайджана и Армении вовлечены в предметный процесс переговоров

Министры иностранных дел Азербайджана и Армении вовлечены в предметный процесс переговоров по двустороннему мирному договору.

Министры иностранных дел Азербайджана и Армении вовлечены в предметный процесс переговоров по двустороннему мирному договору.

Как передает Report, об этом спецпредставитель ЕС по Южному Кавказу Тойво Клаар написал на своей странице в Twitter.

"Вчера состоялась важная встреча между министрами иностранных дел Армении и Азербайджана в Вашингтоне. Отрадно, что Арарат Мирзоян и Джейхун Байрамов вовлечены в предметный процесс переговоров по двустороннему мирному договору", - отметил он.

7 ноября в Вашингтоне по инициативе Госдепартамента США в историческом официальном гостевом доме Белого дома Blair House состоялась трехсторонняя встреча министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова, министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна и госсекретаря США Энтони Блинкена.