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Зульфугаров: Баку и Москва потребуют от Еревана исполнения обязательств

Зульфугаров: Баку и Москва потребуют от Еревана исполнения обязательств Исполнение пунктов трехстороннего заявления от 10 ноября прошлого года может стать основной темой сегодняшней встречи лидеров Азербайджана, России и Армении в Сочи.
Карабах
26 ноября 2021 г. 12:52
Зульфугаров: Баку и Москва потребуют от Еревана исполнения обязательств

Исполнение пунктов трехстороннего заявления от 10 ноября прошлого года может стать основной темой сегодняшней встречи лидеров Азербайджана, России и Армении в Сочи.

Об этом Report заявил дипломат и бывший глава внешнеполитического ведомства Азербайджана Тофик Зульфугаров.

"Азербайджан и Россия требуют исполнения тех обязательств, которое взяла на себя Армения в рамках соглашения 10 ноября. Исполнение этих параметров — это обязательство, которое взял на себя Пашинян. Подписание какого-либо нового соглашения или договоренности сегодня будут означать претворение в жизнь тех самых обязательств", - сказал Зульфугаров.

При этом он отметил, что сам же премьер-министр Армении скорее всего попросит еще времени для их реализации.

"Один раз Пашинян отказался провести трехстороннюю встречу, мотивируя это тем, что общественность страны находится в напряженном состоянии. Как мы видим, через две недели эта встреча все-таки состоится", - отметил дипломат.

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Версия на азербайджанском языке Tofiq Zülfüqarov: "Bakı və Moskva İrəvandan öhdəliklərini yerinə yetirməyi istəyəcək"
Версия на английском языке Zulfugarov: Baku, Moscow to demand Yerevan to meet obligations

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