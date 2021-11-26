Зульфугаров: Баку и Москва потребуют от Еревана исполнения обязательств

Исполнение пунктов трехстороннего заявления от 10 ноября прошлого года может стать основной темой сегодняшней встречи лидеров Азербайджана, России и Армении в Сочи.

Исполнение пунктов трехстороннего заявления от 10 ноября прошлого года может стать основной темой сегодняшней встречи лидеров Азербайджана, России и Армении в Сочи.

Об этом Report заявил дипломат и бывший глава внешнеполитического ведомства Азербайджана Тофик Зульфугаров.

"Азербайджан и Россия требуют исполнения тех обязательств, которое взяла на себя Армения в рамках соглашения 10 ноября. Исполнение этих параметров — это обязательство, которое взял на себя Пашинян. Подписание какого-либо нового соглашения или договоренности сегодня будут означать претворение в жизнь тех самых обязательств", - сказал Зульфугаров.

При этом он отметил, что сам же премьер-министр Армении скорее всего попросит еще времени для их реализации.

"Один раз Пашинян отказался провести трехстороннюю встречу, мотивируя это тем, что общественность страны находится в напряженном состоянии. Как мы видим, через две недели эта встреча все-таки состоится", - отметил дипломат.