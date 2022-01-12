Тофик Зульфугаров: Провокация Армении была направлена на проверку военных возможностей Азербайджана

11-12 января Армения совершила очередные провокации на Кяльбаджарском направлении государственной границы с Азербайджаном. В результате погиб солдат Азербайджанской армии, военнослужащий сверхсрочной службы. Нашей армией были приняты адекватные ответные м

11-12 января Армения совершила очередные провокации на Кяльбаджарском направлении государственной границы с Азербайджаном. В результате погиб солдат Азербайджанской армии, военнослужащий сверхсрочной службы. Нашей армией были приняты адекватные ответные меры, и противник понес серьезные потери. Подразделения Азербайджанской армии перешли на усиленный режим, не исключив повторения со стороны Армении попыток преднамеренного обострения ситуации вдоль государственной границы двух стран.

Бывший министр иностранных дел Азербайджана, политолог Тофик Зульфугаров ответил на вопросы Report о последних событиях.

- Провокация на границе была ожидаемой?

- В целом, возможность диверсии никогда нельзя полностью исключить. Армянских провокаций ждать стоит всегда. Поэтому Вооруженные силы Азербайджана постоянно находятся в состоянии повышенной готовности. В частности, необходимо учитывать, что в Армении существуют различные центры власти. То есть провокации могут быть совершены руками не только власти, но и оппозиции, в том числе бывшего карабахского клана. На мой взгляд, нынешняя провокация исходит от армянской оппозиции. Тот факт, что наш военнослужащий погиб в результате снайперского обстрела, дает основание говорить о том, что это была спланированная провокация.

- В последнее время Армения совершает провокации в основном в Кяльбаджарском направлении государственной границы. Как думаете, с чем это связано, почему именно Кяльбаджар?

- На мой взгляд, выбор этого района не случаен. В настоящее время Кялбаджар считается не очень удобным для нас с точки зрения коммуникаций. Дороги, которые использовались в прошлом, в том числе в советское время, сейчас находятся под контролем миротворцев. Возможно, провокация была направлена на проверку военных возможностей Азербайджана. И как известно, мы адекватно ответили, противник понес потери. Это будет хорошим уроком для армян.

- Может ли активизация ОДКБ, в том числе и Армении, в связи с событиями в Казахстане, подтолкнуть противника к совершению этой провокации?

- Это одно из основных предположений. Официальный Ереван всегда старался привлечь третьи стороны в качестве наблюдателей на границе. Возможно, в Армении вновь загорелись этой идеей и хотят, чтобы на границе были размещены войска ОДКБ. Мы уже не раз становились свидетелями подобных попыток.

- Последние переговоры между Россией и США закончились безрезультатно. Кроме того, сразу после провокации, совершенной Арменией на границе, первый контакт официального Баку был с Соединенными Штатами. Вчера состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Азербайджана Джейхуна Байрамова с помощником госсекретаря США по делам Европы и Евразии Карен Донфрид. Как Вы оцениваете вероятность того, что провокации контролируются из одного из этих центров силы?

- Это не кажется столь убедительным. Потому что масштаб провокаций не соответствует этим большим силам. Если бы это было так, как вы говорит, мы были стали свидетелями более серьезных событий.

- Если провокации продолжатся, может ли Азербайджан начать антитеррористическую операцию на территориях, временно подконтрольных российским миротворцам?

- Трудно сказать что-то конкретное по этому поводу. Конечно, решение за военным руководством. В любом случае, военное руководство обладает более детальной информацией. В нашей армии знают о ситуации больше, чем известно нам. Но я могу точно сказать, что наша армия в состоянии ответить противнику в любой момент. Это показали и события в направлении Кялбаджара.