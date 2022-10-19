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Мусаев: Многие военные преступления армян против азербайджанцев еще не расследованы

Мусаев: Многие военные преступления армян против азербайджанцев еще не расследованы Многие военные преступления, совершенные армянами с 90-х годов против азербайджанского мирного населения и военнослужащих, еще не до конца расследованы.
Карабах
19 октября 2022 г. 12:45
Мусаев: Многие военные преступления армян против азербайджанцев еще не расследованы

Многие военные преступления, совершенные армянами с 90-х годов против азербайджанского мирного населения и военнослужащих, еще не до конца расследованы.

Как передает Report, об этом заместитель постоянного представителя Азербайджана в ООН Тофик Мусаев заявил на организованном Центром анализа международных отношений в Баку семинаре "Военные преступления против Азербайджана" .

"Многочисленные факты убийств гражданского населения Азербайджана, разрушение гражданской инфраструктуры, загрязнение окружающей среды показывает, все это показывает, что армяне готовы были пойти на все, чтобы достичь своих целей",- заявил Т.Мусаев.

Он отметил, что ракетные обстрелы Гянджи и Барды, совершенные уже во время Второй Карабахской войны еще раз доказывают, что Армения продолжает нарушать международное право и правила ведения войны.

"В связи с этим, Азербайджан призывает международное сообщество расследовать военные преступления и призвать к ответственности виновных в них", - подытожил Т.Мусаев.

Заместитель постпреда Азербайджана в ООН также отметил, что и на постконфликтном этапе Армения препятствует гуманитарным усилиям, в том числе возвращению бывших вынужденных переселенцев в свои родные дома.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan nümayəndəsi: "Ermənistan BMT-nin tələblərinə məhəl qoymur"

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