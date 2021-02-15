The Wall Street Journal подготовил репортаж из Карабаха

В материале говорится, что сын и дочь С.Пашаевой достали из сундука красный ковер в качестве подарка для местной мечети - единственного сохранившегося здесь здания

Спустя примерно 30 лет после войны, в ходе которой армянские оккупационные силы изгнали сотни тысяч азербайджанцев из их домов в Нагорном Карабахе и прилегающих районах, многие надеются, что после того, как Азербайджан вернул свои земли, они тоже скоро вернутся в родные края.

Как сообщает Report, об этом говорится в статье The Wall Street Journal, журналисты которого побывали в освобожденном от армянской оккупации Агдаме и Физули.

"Я благодарю Аллаха за то, что он дал мне возможность вернуться, чтобы умереть на моей земле", - сказала 74-летняя Сайялы Пашаева во время своего первого визита в Агдам, где когда-то жила ее семья.

В материале говорится, что сын и дочь С.Пашаевой достали из сундука красный ковер в качестве подарка для местной мечети - единственного сохранившегося здесь здания.

В статье также отмечается, что процесс возвращения вынужденных переселенцев будет длительным, так как освобожденные земли нуждаются в полном восстановлении.

"Наземные мины и неразорвавшиеся боеприпасы все еще являются частью ландшафта в этих краях. Поскольку железнодорожная инфраструктура и инфраструктура аэропорта давно разрушены, единственный путь туда - автомобильная дорога, что затрудняет восстановление разрушенных городов", - говорят авторы статьи.