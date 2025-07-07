О нас

The Gulf Observer: Разрушение армянами культурного наследия Азербайджана - это вандализм против всего человечества

The Gulf Observer: Разрушение армянами культурного наследия Азербайджана - это вандализм против всего человечества Разрушение армянами культурного наследия Азербайджана - это вандализм против всего человечества
Карабах
7 июля 2025 г. 11:54
The Gulf Observer: Разрушение армянами культурного наследия Азербайджана - это вандализм против всего человечества

Уничтожение армянами материального и культурного наследия Азербайджана - акт вандализма не только против Азербайджана, но и против общечеловеческих ценностей.

Как сообщает Report, об этом пишет The Gulf Observer.

В материале отмечается, что за три десятилетия армянской оккупации было разрушено, разграблено или незаконно присвоено более 700 исторических памятников, 22 музея с более чем 100 тысячами экспонатов, 927 библиотек, 58 археологических памятников, 26 крепостей и крепостных стен и прочие объекты культурного наследия.

Отдельно подчеркивается, что уникальные образцы культуры - в том числе древние рукописи монастыря Худавенг XIII века в Кельбаджарском районе и ценные находки, обнаруженные во время раскопок близ крепости Шахбулаг в Агдамском районе, - в период оккупации были тайно вывезены в Армению.

Несмотря на многочисленные репортажи об актах вандализма в Карабахе, они не получили большой огласки в мировых СМИ. Особо следует отметить тот факт, что мечети на оккупированных территориях превращались в загоны для скота и конюшни. Вандализму подвергались и христианские храмы - два храма в Ходжавендском районе использовались в качестве боевых позиций, а стены христианских религиозных памятников были исписаны. Кроме того, на освобожденных территориях полностью разрушен один храм, еще 20 частично или полностью повреждены. Также зафиксированы факты минирования кладбищ и осквернения могил.

Отмечается, что все эти действия являются грубым нарушением норм международного гуманитарного права, включая документы ЮНЕСКО - Гаагскую конвенцию 1954 года, два ее протокола, а также Конвенцию 1970 года.

The Gulf Observer подчеркивает, что несмотря на многолетнюю оккупацию, сегодня Азербайджан за счет собственных средств проводит масштабные работы по восстановлению Карабаха и Восточного Зангезура. В рамках программы “Великое возвращение” тысячи людей уже возвращаются в родные края - ее первый этап завершится к 2026 году, когда на родину вернутся около 140 тыс. бывших вынужденных переселенцев.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке “The Gulf Observer”: Ermənilərin Azərbaycanın mədəni irsini məhv etməsi bütün bəşəriyyətə qarşı vandalizmdir

Самое важное

В Шуше от имени Президента Ильхама Алиева дан официальный обед в честь участников 17-го Саммита Организации экономического сотрудничества
В Шуше от имени Президента Ильхама Алиева дан официальный обед в честь участников 17-го Саммита Организации экономического сотрудничества
4 июля 2025 г. 19:47
Президенты Азербайджана и Турции встретились в Ханкенди
Президенты Азербайджана и Турции встретились в Ханкенди
4 июля 2025 г. 18:47
Президенты Азербайджана и Узбекистана посетили центр отдыха Sea Breeze
ФотоПрезиденты Азербайджана и Узбекистана посетили центр отдыха Sea Breeze
2 июля 2025 г. 20:35
Азербайджанские пилоты совершили полеты в рамках учений Анатолийский орел - 2025 - ВИДЕО
ФотоАзербайджанские пилоты совершили полеты в рамках учений "Анатолийский орел - 2025" - ВИДЕО
2 июля 2025 г. 15:34
В Баку состоялась церемония официальной встречи президента Узбекистана
ФотоВ Баку состоялась церемония официальной встречи президента Узбекистана
2 июля 2025 г. 14:16
Президент Узбекистана прибыл в Азербайджан с государственным визитом
Президент Узбекистана прибыл в Азербайджан с государственным визитом
2 июля 2025 г. 11:48
Двое задержанных в результате операции в Sputnik Азербайджан выведены из здания - ВИДЕО
ФотоДвое задержанных в результате операции в Sputnik Азербайджан выведены из здания - ВИДЕО
30 июня 2025 г. 17:16

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi