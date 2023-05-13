Тереза ​​Бергфорс: Азербайджан отстраивает Карабах ускоренными темпами

Азербайджан отстраивает Карабах ускоренными темпами, вкладывая много сил и стараний.

Азербайджан отстраивает Карабах ускоренными темпами, вкладывая много сил и стараний.

Как передает Report из Карабаха, об этом журналистам заявила путешественница из Швеции Тереза Бергфорс, которая в составе группы путешественников во главе с членом правления "Клуба 100" Бенгтом Хильдебрандом находится с визитом на освобожденных территориях Азербайджана.

Она добавила, что больше всего ее впечатлил невероятно красивый ландшафт Карабаха. "Очень отрадно наблюдать, как быстро все тут отстраивается, это невероятный процесс",- сказала она.

Рассказывая о разрушениях, Т. Бергфорс сравнила руины в Карабахе с разрушениями в древней Помпее.

Она также затронула проблему минных полей: "Это большая опасность для людей. Войны заканчиваются, но несущие смерть мины остаются. И такие трагичные ситуации не забываются".

Напомним, что сегодня заключительный день пребывания членов "Клуба 100" на освобожденных территориях, в рамках программы они побывали в Физули, Горадизе, Агдаме, Лачине, Зангилане и Джебраиле.