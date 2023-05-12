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Путешественник: Темп восстановления освобожденных территорий Азербайджана впечатляет

Путешественник: Темп восстановления освобожденных территорий Азербайджана впечатляет Темп восстановления освобожденных территорий Азербайджана впечатляет.
Карабах
12 мая 2023 г. 16:23
Путешественник: Темп восстановления освобожденных территорий Азербайджана впечатляет

Темп восстановления освобожденных территорий Азербайджана впечатляет.

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил путешественник из Швеции Макс Карлстром.

"Меня также впечатлило то, сколько средств выделено на восстановление территорий. Люди стараются обустроить эти места наилучшим образом. Я вижу как активно идет этот процесс", - заявил Макс Карлстром.

При этом он особо подчеркнул существующую на этих территориях минную угрозу.

Путешественник также отметил, что в рамках поездки в Азербайджан планирует посетить и Нахчыван.

11 мая известные путешественники из Швеции прибыли в Карабах и Восточный Зангезур. В ходе трехдневной поездки они посещают освобожденные территории Азербайджана, чтобы ознакомиться с разрушениями, совершенными Арменией в ходе оккупации, а также с ходом восстановительных работ.

Накануне они побывали в Физули и Агдаме и сегодня прибыли в Лачын.

За последние 2 года Карабах и Восточный Зангезур посетили представители основных международных клубов путешественников - Etic, MTP, TCC, NomadMania и Турецкого клуба путешественников. Нынешняя поездка - седьмая по счету.

Эта поездка в рамках так называемого "темного туризма" имеет важное значение для повышения осведомленности в мире о ситуации на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана.

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Версия на английском языке Traveler: Restoration pace of liberated Azerbaijani territories impressive
Версия на азербайджанском языке Səyahətçi: “Azərbaycanın işğaldan azad edilmiş ərazilərinin bərpa sürəti heyranedicidir”

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