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Захарова: Российская сторона выступает за скорейшую организацию миссии ЮНЕСКО в регион

Захарова: Российская сторона выступает за скорейшую организацию миссии ЮНЕСКО в регион "Тема сохранения культурного наследия в Карабахе регулярно обсуждается с Баку и Ереваном"
Карабах
21 мая 2021 г. 12:01
Захарова: Российская сторона выступает за скорейшую организацию миссии ЮНЕСКО в регион
Мария Захарова

"Тема сохранения культурного наследия в Нагорном Карабахе и прилегающих районах регулярно обсуждается в наших контактах с официальными Баку и Ереваном. В частности, она затрагивалась в ходе рабочего визита МИД России Сергея Лаврова в Армению и Азербайджан в первой половине мая". Как сообщает российское бюро Report, об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на еженедельном брифинге.

Захарова отметила, что российская сторона выступает за скорейшую организацию миссии ЮНЕСКО в регион.

Она подчеркнула, что ведется работа по линии сопредседателей Минской группы ОБСЕ, напомнив, что в принятом сопредседателями 13 апреля текущего года заявлении обозначено сохранение и защита религиозного и культурного наследия.

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Версия на азербайджанском языке Rusiya Qarabağa UNESCO missiyasının tezliklə göndərilməsini istəyir
Версия на английском языке Zakharova: Russia stands for earliest possible organization of UNESCO mission to region

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