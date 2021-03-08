Тело шехида Отечественной войны предано земле

Тело шехида, который был ранен во время Отечественной войны и 5 месяцев находился в коме, было доставлено в Сабирабадский район для захоронения

Тело шехида Отечественной войны Балакишиева Замина Дадаш оглу предано земле.

Как сообщает муганское бюро Report, шехид похоронен в селе Гаралар Сабирабадского района.

На похоронах присутствовали родственники шехида, представители общественности и жители района.

13:48

Тело шехида, который был ранен во время Отечественной войны и 5 месяцев находился в коме, было доставлено в Сабирабадский район для захоронения.

Как сообщает муганское бюро Report, вчера солдат Балакишиев Замин Дадаш оглу скончался в госпитале, где проходил лечение.

После церемонии прощания тело шехида будет похоронено в селе Гаралар Сабирабадского района.

Шехид был помолвлен.

Замин Балакишиев родился в 2001 году в селе Гаралар Сабирабадского района.

Распоряжением Верховного главнокомандующего он был награжден медалью ”За освобождение Лачина".