Тело шехида Отечественной войны предано земле

Тело шехида Отечественной войны Балакишиева Замина Дадаш оглу предано земле.
Как сообщает муганское бюро Report, шехид похоронен в селе Гаралар Сабирабадского района.
На похоронах присутствовали родственники шехида, представители общественности и жители района.
Тело шехида, который был ранен во время Отечественной войны и 5 месяцев находился в коме, было доставлено в Сабирабадский район для захоронения.
Как сообщает муганское бюро Report, вчера солдат Балакишиев Замин Дадаш оглу скончался в госпитале, где проходил лечение.
После церемонии прощания тело шехида будет похоронено в селе Гаралар Сабирабадского района.
Шехид был помолвлен.
Замин Балакишиев родился в 2001 году в селе Гаралар Сабирабадского района.
Распоряжением Верховного главнокомандующего он был награжден медалью ”За освобождение Лачина".