О нас
Report Georgia
Аудио новости

Тело шехида Отечественной войны предано земле

Тело шехида Отечественной войны предано земле Тело шехида, который был ранен во время Отечественной войны и 5 месяцев находился в коме, было доставлено в Сабирабадский район для захоронения
Карабах
8 марта 2021 г. 15:00
Тело шехида Отечественной войны предано земле

Тело шехида Отечественной войны Балакишиева Замина Дадаш оглу предано земле.

Как сообщает муганское бюро Report, шехид похоронен в селе Гаралар Сабирабадского района.

На похоронах присутствовали родственники шехида, представители общественности и жители района.

13:48

Тело шехида, который был ранен во время Отечественной войны и 5 месяцев находился в коме, было доставлено в Сабирабадский район для захоронения.

Как сообщает муганское бюро Report, вчера солдат Балакишиев Замин Дадаш оглу скончался в госпитале, где проходил лечение.

После церемонии прощания тело шехида будет похоронено в селе Гаралар Сабирабадского района.

Шехид был помолвлен.

Замин Балакишиев родился в 2001 году в селе Гаралар Сабирабадского района.

Распоряжением Верховного главнокомандующего он был награжден медалью ”За освобождение Лачина".

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке ФотоVətən müharibəsi şəhidi torpağa tapşırılıb - YENİLƏNİB

Новости партнеров

Экслюзивные новости

Устами матерей и жен шехидов...
ФотоУстами матерей и жен шехидов...
8 марта 2021 г. 12:22
Доблестный жизненный путь Полада Гашимова
ФотоДоблестный жизненный путь Полада Гашимова
4 марта 2021 г. 12:00
Посол Беларуси: Отношения с Азербайджаном находятся на подъеме
Посол Беларуси: Отношения с Азербайджаном находятся на подъеме
3 марта 2021 г. 13:00
Посол Беларуси: Успехи Азербайджана в борьбе с коронавирусом впечатляют
Посол Беларуси: Успехи Азербайджана в борьбе с коронавирусом впечатляют
3 марта 2021 г. 11:23
ФАО реализует проект по решению проблемы орошения в Азербайджане
ФАО реализует проект по решению проблемы орошения в Азербайджане
2 марта 2021 г. 18:36
Минобразования обратилось к общественности по поводу сбора денег в школах
Минобразования обратилось к общественности по поводу сбора денег в школах
2 марта 2021 г. 11:39
Азерлотерея под управлением турецкой компании
"Азерлотерея" под управлением турецкой компании
1 марта 2021 г. 16:47
Попавшие в аварию на деоккупированных землях уволены с работы
Попавшие в аварию на деоккупированных землях уволены с работы
1 марта 2021 г. 10:58
Проверки продолжаются - выявлены нарушения в Совете господдержки НПО
Проверки продолжаются - выявлены нарушения в Совете господдержки НПО
1 марта 2021 г. 10:15
Помощник президента об ужесточении карантинного режима
Помощник президента об ужесточении карантинного режима
26 февраля 2021 г. 16:08

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi