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Тело пропавшего шехида Отечественной войны доставлено в родное село

Тело пропавшего шехида Отечественной войны доставлено в родное село Тело пропавшего без вести во время Отечественной войны военнослужащего доставлено в Сальянский район.
Карабах
19 мая 2021 г. 18:36
Тело пропавшего шехида Отечественной войны доставлено в родное село

Тело пропавшего без вести во время Отечественной войны военнослужащего доставлено в Сальянский район.

Как сообщает Report, тело военнослужащего сверхсрочной военной службы Ибрагимова Тебриза Исмаил оглу, пропавшего без вести в ходе Отечественной войны и ставшего шехидом, было доставлено в село Чадырлы Сальянского района.

Тебриз Ибрагимов родился в 1992 году в селе Чадырлы Сальянского района. 27 сентября 2020 года он пропал без вести в боях за Муровдаг. После анализа ДНК выяснилось, что он стал шехидом.

Шехид будет похоронен 20 мая в Баку на II Аллее почетного захоронения.

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Версия на азербайджанском языке ФотоŞəhidin nəşi doğulduğu rayona gətirilib

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