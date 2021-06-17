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Тело подорвавшегося на мине в Агдаме мужчины передано семье

Тело подорвавшегося на мине в Агдаме мужчины передано семье Тело считавшегося пропавшим без вести в Агдаме мужчины передано семье.
Карабах
17 июня 2021 г. 18:48
Тело подорвавшегося на мине в Агдаме мужчины передано семье

Тело считавшегося пропавшим без вести в Агдаме мужчины передано семье.

Об этом Report сообщили в Бардинской региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел.

Тело погибшего от разрыва мины жителя Агдамского района Джасарета Хатамханова было обнаружено сотрудниками районного отдела полиции и Агентства по разминированию.

Отметим, что 7 июня житель Агдамского района Дж.Хатамханов (1978 г.р.) пропал без вести, а 16 июня его тело было обнаружено на освобожденной от оккупации территории Агдамского района.

Установлено, что Дж.Хатамханов погиб в результате разрыва противопехотной мины при выполнении сельскохозяйственных работ.

По факту в Агдамской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по ст. 120.2.4 (убийство, совершенное с особой жестокостью или общеопасным способом) и другим статьям Уголовного кодекса.

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Версия на английском языке Body of landmine victim in Aghdam handed over to his family
Версия на азербайджанском языке Ağdamda minaya düşən şəxsin meyiti ailəsinə təhvil verilib

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