Тело подорвавшегося на мине в Агдаме мужчины передано семье

Тело считавшегося пропавшим без вести в Агдаме мужчины передано семье.
Об этом Report сообщили в Бардинской региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел.
Тело погибшего от разрыва мины жителя Агдамского района Джасарета Хатамханова было обнаружено сотрудниками районного отдела полиции и Агентства по разминированию.
Отметим, что 7 июня житель Агдамского района Дж.Хатамханов (1978 г.р.) пропал без вести, а 16 июня его тело было обнаружено на освобожденной от оккупации территории Агдамского района.
Установлено, что Дж.Хатамханов погиб в результате разрыва противопехотной мины при выполнении сельскохозяйственных работ.
По факту в Агдамской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по ст. 120.2.4 (убийство, совершенное с особой жестокостью или общеопасным способом) и другим статьям Уголовного кодекса.