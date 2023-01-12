Телеканал TRT World посвятил репортаж акции протеста на дороге Ханкенди-Лачын

Турецкий общественный новостной канал TRT World подготовил репортаж о проходящей на дороге Ханкенди-Лачын акции протеста против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Карабахском экономическом районе Азербайджана.

Турецкий общественный новостной канал TRT World подготовил репортаж о проходящей на дороге Ханкенди-Лачын акции протеста против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Карабахском экономическом районе Азербайджана.

Как передает Report, в своем репортаже корреспондент телеканала сообщает с места проведения акции, что протестующие держат в руках баннеры и скандируют лозунги, призывая к защите природы и прекращению незаконной эксплуатации месторождений на освобожденных территориях Азербайджана, неминуемо несущей ущерб экологии в данной местности.

Корреспондент также подчеркнула, что несмотря на проведение акции, в течение дня по Лачынской дороге неоднократно беспрепятственно проезжали автомобили Международного комитета красного креста (МККК) и российских миротворцев, временно дислоцированных на этих территориях.

Напомним, что акция протеста на дороге Ханкенди-Лачын против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Карабахе продолжается уже 32-й день.

В результате проведенных 3 и 7 декабря 2022 года переговоров с командованием российского миротворческого контингента, делегация, состоящая из специалистов министерств экономики, экологии и природных ресурсов, Государственной службы по вопросам собственности при Минэкономики и закрытого акционерного общества AzerGold должна была провести предварительный мониторинг незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых на территории Азербайджана, где временно размещены миротворцы, а также связанных с этим экологических и других проблем. Однако из-за бездействия миротворцев мониторинг не состоялся.