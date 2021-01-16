Тела пропавших без вести армянских военнослужащих найдены в селах Ходжавенд и Талыш

Азербайджанская сторона передала Армении тела двух армянских военнослужащих, погибших в ходе Второй карабахской войны

Азербайджанская сторона передала Армении тела двух армянских военнослужащих, погибших в ходе Второй карабахской войны.

Как передает Report со ссылкой на армянскую прессу, отмечается, что они до сих пор считались пропавшими без вести.

Таким образом, число тел армянских военнослужащих, обнаруженных в Карабахе, достигло 1 232.

Отметим, что Минздрав Армении сообщил об опознании тел более 3 300 военнослужащих, погибших в предыдущей войне.

Поиски пропавших без вести армянских военнослужащих продолжается в Шуше, Гадруте, Джебраиле и Физули.