Тела пропавших без вести армянских военнослужащих найдены в селах Ходжавенд и Талыш

Азербайджанская сторона передала Армении тела двух армянских военнослужащих, погибших в ходе Второй карабахской войны.
Как передает Report со ссылкой на армянскую прессу, отмечается, что они до сих пор считались пропавшими без вести.
Таким образом, число тел армянских военнослужащих, обнаруженных в Карабахе, достигло 1 232.
Отметим, что Минздрав Армении сообщил об опознании тел более 3 300 военнослужащих, погибших в предыдущей войне.
Поиски пропавших без вести армянских военнослужащих продолжается в Шуше, Гадруте, Джебраиле и Физули.