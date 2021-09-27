Тейс: Восстановив суверенитет, Азербайджан сформировал процветающее будущее для Южного Кавказа

Азербайджан под руководством президента Ильхама Алиева 27 сентября 2020 года начал успешные контрнаступательные военные операции, которые обеспечили территориальный суверенитет нации, безопасность в Европе а также сформировали процветающее будущее для Южн

Азербайджан под руководством президента Ильхама Алиева 27 сентября 2020 года начал успешные контрнаступательные военные операции, которые обеспечили территориальный суверенитет нации, безопасность в Европе а также сформировали процветающее будущее для Южного Кавказа.

Об этом Report заявил американский политолог, эксперт в области международных отношений Питер Тейс.

”Президент Азербайджана Ильхам Алиев продемонстрировал лидерство, решимость, доблестные способности государственного управления и постоянно защищал принципы, резолюции Совета Безопасности ООН”, - сказал он.

Тейс отметил, что с полным восстановлением суверенитета Азербайджан достиг самой важной геополитической цели в истории страны.

По его мнению, после падения Берлинской стены 9 ноября 1989 года и воссоединения Германии в европейской истории не было столь крупного военно-политического события, которое имело бы такие масштабы и впечатляющие результаты, которые были достигнуты правительством Азербайджана во время Второй Карабахской войны.

“За последние тридцать лет Вторая Карабахская война является самым важным событием в истории Европы. Вооруженные силы Азербайджана обеспечили полную территориальную целостность страны и поместили Баку в "лигу плюща" международной политической платформы и военной тактики за пределами европейского театра военных действий”, - сказал он.

“Впечатляет видеть экономическое развитие, происходящее сегодня в Карабахе, и эта эффективная политика является источником вдохновения для других стран за пределами Европы”, - добавил Тейс.

Он отметил, что выдающиеся экономические проекты, Международный аэропорт Физули и стратегические транспортные коридоры, столь быстро разрабатываемые правительством Азербайджана, являются теми конкретными действиями, которые демонстрируют лидерство и приверженность Баку развитию освобожденных территорий.