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Тейс: Восстановив суверенитет, Азербайджан сформировал процветающее будущее для Южного Кавказа

Тейс: Восстановив суверенитет, Азербайджан сформировал процветающее будущее для Южного Кавказа Азербайджан под руководством президента Ильхама Алиева 27 сентября 2020 года начал успешные контрнаступательные военные операции, которые обеспечили территориальный суверенитет нации, безопасность в Европе а также сформировали процветающее будущее для Южн
Карабах
27 сентября 2021 г. 09:45
Тейс: Восстановив суверенитет, Азербайджан сформировал процветающее будущее для Южного Кавказа
Питер Тейс

Азербайджан под руководством президента Ильхама Алиева 27 сентября 2020 года начал успешные контрнаступательные военные операции, которые обеспечили территориальный суверенитет нации, безопасность в Европе а также сформировали процветающее будущее для Южного Кавказа.

Об этом Report заявил американский политолог, эксперт в области международных отношений Питер Тейс.

”Президент Азербайджана Ильхам Алиев продемонстрировал лидерство, решимость, доблестные способности государственного управления и постоянно защищал принципы, резолюции Совета Безопасности ООН”, - сказал он.

Тейс отметил, что с полным восстановлением суверенитета Азербайджан достиг самой важной геополитической цели в истории страны.

По его мнению, после падения Берлинской стены 9 ноября 1989 года и воссоединения Германии в европейской истории не было столь крупного военно-политического события, которое имело бы такие масштабы и впечатляющие результаты, которые были достигнуты правительством Азербайджана во время Второй Карабахской войны.

“За последние тридцать лет Вторая Карабахская война является самым важным событием в истории Европы. Вооруженные силы Азербайджана обеспечили полную территориальную целостность страны и поместили Баку в "лигу плюща" международной политической платформы и военной тактики за пределами европейского театра военных действий”, - сказал он.

“Впечатляет видеть экономическое развитие, происходящее сегодня в Карабахе, и эта эффективная политика является источником вдохновения для других стран за пределами Европы”, - добавил Тейс.

Он отметил, что выдающиеся экономические проекты, Международный аэропорт Физули и стратегические транспортные коридоры, столь быстро разрабатываемые правительством Азербайджана, являются теми конкретными действиями, которые демонстрируют лидерство и приверженность Баку развитию освобожденных территорий.

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Версия на азербайджанском языке Ekspert: "Azərbaycan suverenliyini bərpa etməklə Cənubi Qafqazın gələcəyinə təminat yaratdı"
Версия на английском языке Azerbaijan shaped prosperous future for Southern Caucasus by restoring its sovereignty, Peter Tase says

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