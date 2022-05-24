Эксперт: Шарль Мишель заинтересован в продвижении переговоров между Баку и Ереваном

Разминирование территорий, экономический рост, индустриализация освобожденных земель и Зангезурский коридор являются основой переговоров между Азербайджаном и Арменией, и президент Европейского Совета Шарль Мишель, похоже, проявил большой интерес к продви

Разминирование территорий, экономический рост, индустриализация освобожденных земель и Зангезурский коридор являются основой переговоров между Азербайджаном и Арменией, и президент Европейского Совета Шарль Мишель, похоже, проявил большой интерес к продвижению процесса двусторонних переговоров между двумя странами.

Об этом Report заявил американский политолог, эксперт в области международных отношений Питер Тейс.

“Как инициатор этих дискуссий, Шарль Мишель должен сделать все возможное, чтобы соединить по суше Нахчыванскую Автономную Республику с остальной частью Азербайджана”, - отметил он.

Кроме того, эксперт призвал Армению предоставить информацию о пропавших без вести лицах и карты с указанием минных полей.

“Международное сообщество не может бесконечно ждать получения этих данных от правительства Армении. Армения должна действовать безотлагательно, чтобы не втягивать весь регион в болото неопределенности и неразберихи. Азербайджанские семьи должны знать, где покоятся их пропавшие без вести близкие. Кавказ не может позволить себе больше ждать и решать эти два главных вопроса, которые беспокоят всех международных участников”, - добавил Тейс.

22 мая в Брюсселе состоялась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева с президентом Совета Европейского Союза Шарлем Мишелем и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.