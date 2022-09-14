Тейс: Вашингтон и Брюссель должны призвать Ереван воздерживаться от провокаций

Серьезные угрозы региональной безопасности, исходящие от режима премьер министра Армении Никола Пашиняна, наносят ущерб всей европейской экономике и нарушают хрупкий мирный процесс в регионе Южного Кавказа.

Серьезные угрозы региональной безопасности, исходящие от режима премьер министра Армении Никола Пашиняна, наносят ущерб всей европейской экономике и нарушают хрупкий мирный процесс в регионе Южного Кавказа.

Об этом Report заявил американский политолог, эксперт в области международных отношений Питер Тейс.

"Министр обороны США Ллойд Остин должен срочно обратиться к Еревану и оказать давление на Пашиняна, чтобы он прекратил военную агрессию против Азербайджана и подписал мирный договор с Баку", - добавил он.

Тейс также подчеркнул, что ВС Азербайджана хорошо подготовлены к тому, чтобы справиться с армянскими провокациями и дать на них достойный ответ.

В свою очередь, Вашингтон и Брюссель должны призвать премьера Армении Пашиняна воздерживаться от военных провокаций и соблюдать международные законы и Конвенцию ЕС о правах человека, отметил американский эксперт.

12 сентября подразделения Вооруженных сил Армении совершили широкомасштабную провокацию на Дашкесанском, Кельбаджарском и Лачынском направлениях азербайджано-армянской государственной границы. Сегодня армянская сторона, вновь нарушив достигнутое соглашение о прекращении огня, продолжила обстреливать подразделения армии Азербайджана.