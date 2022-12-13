О нас

Тейс: Международное сообщество должно поддержать азербайджанских экоактивистов

Тейс: Международное сообщество должно поддержать азербайджанских экоактивистов Акция протеста азербайджанских экоактивистов и представителей неправительственных организаций (НПО) по охране природы на дороге Шуша-Ханкенди является исторической. Эти смелые граждане Азербайджана мирно протестуют в защиту окружающей среды и более лучшег
Карабах
13 декабря 2022 г. 14:11
Тейс: Международное сообщество должно поддержать азербайджанских экоактивистов
Питер Тейс

Акция протеста азербайджанских экоактивистов и представителей неправительственных организаций (НПО) по охране природы на дороге Шуша-Ханкенди является исторической. Эти смелые граждане Азербайджана мирно протестуют в защиту окружающей среды и более лучшего обращения с пресноводными ресурсами.

Об этом Report заявил американский политолог, эксперт в области международных отношений Питер Тейс.

Эксперт добавил, что Азербайджан предпринимает шаги по решению насущных экологических проблем и вложил большие средства в смягчение последствий загрязнения сельскохозяйственных почв и водных ресурсов, в то время как армянский режим продолжает загрязнять территории Азербайджана, в том числе превращая пахотные земли в опасную территорию из-за большого количества установленных там мин.

По мнению американского эксперта, все это свидетельствует о бесполезности присутствия российских миротворцев в этом регионе: "Российские миротворческие войска в регионе столь же бесполезны, как и Минская группа ОБСЕ. Миссия российских миротворцев на суверенной территории Азербайджана оказалась под угрозой сразу же после того, как армяне начали устанавливать противопехотные мины по периметру Лачынского коридора, или точнее сказать, вести диверсионную деятельность под носом у российских войск"

Тейс выразил сожаление о том, что иностранные государства, а также российский миротворческий контингент замалчивают существующие проблемы, не выступая в защиту вопросов окружающей среды, входящих в повестку устойчивого развития ООН.

По его мнению международное сообщество должно поддержать требования азербайджанских экоактивистов, вторые сутки проводящих акцию протеста на дороге Шуша-Ханкенди: "Организации Объединенных Наций, правительству США и Европейскому союзу необходимо срочно высказаться по этому поводу и оказать давление на Армению, чтобы она прекратила загрязнять окружающую среду и водные ресурсы. Молчание - это не решение. Азербайджан и его народ вложили невероятное количество ресурсов в защиту окружающей среды, продемонстрировали решимость в защите экологии Каспийского моря, в то время как международное сообщество целенаправленно хранит молчание".

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Экслюзивные новости

Председатель Союза архитекторов Азербайджана призвал богатых граждан к участию в восстановлении памятников
Председатель Союза архитекторов Азербайджана призвал богатых граждан к участию в восстановлении памятников
10 декабря 2022 г. 16:25
Оджал Огуз: Надо сделать все возможное, чтобы вернуть жизнь в Карабах
Оджал Огуз: Надо сделать все возможное, чтобы вернуть жизнь в Карабах
9 декабря 2022 г. 15:07
Украинский эксперт: Армения должна выполнять законные требования Азербайджана
Украинский эксперт: Армения должна выполнять законные требования Азербайджана
8 декабря 2022 г. 10:46
В Азербайджане назначены начальники полиции двух районов
В Азербайджане назначены начальники полиции двух районов
8 декабря 2022 г. 10:36
Китай хочет расширить импорт вина и фруктовых соков из Азербайджана
Китай хочет расширить импорт вина и фруктовых соков из Азербайджана
7 декабря 2022 г. 18:10
Эксперт: Тегеран недоволен экономическим и политическим прогрессом в Азербайджане
Эксперт: Тегеран недоволен экономическим и политическим прогрессом в Азербайджане
7 декабря 2022 г. 16:30
Товарооборот Азербайджана и Пакистана может увеличиться более чем в 2 раза
Товарооборот Азербайджана и Пакистана может увеличиться более чем в 2 раза
6 декабря 2022 г. 17:47
Учения Братский кулак, радующие друзей и огорчающие врагов
ФотоУчения "Братский кулак", радующие друзей и огорчающие врагов
6 декабря 2022 г. 13:21
Кристиан Файхтингер:Азеркосмос добился многого в продвижении страны на международном уровне
Кристиан Файхтингер:"Азеркосмос" добился многого в продвижении страны на международном уровне
6 декабря 2022 г. 11:02
Михаил Подоляк: Война с Россией с ее ресурсным истощением будет гораздо короче, чем многим кажется
Михаил Подоляк: Война с Россией с ее ресурсным истощением будет гораздо короче, чем многим кажется
5 декабря 2022 г. 16:28

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi