Тейс: Международное сообщество должно поддержать азербайджанских экоактивистов

Акция протеста азербайджанских экоактивистов и представителей неправительственных организаций (НПО) по охране природы на дороге Шуша-Ханкенди является исторической. Эти смелые граждане Азербайджана мирно протестуют в защиту окружающей среды и более лучшег

Акция протеста азербайджанских экоактивистов и представителей неправительственных организаций (НПО) по охране природы на дороге Шуша-Ханкенди является исторической. Эти смелые граждане Азербайджана мирно протестуют в защиту окружающей среды и более лучшего обращения с пресноводными ресурсами.

Об этом Report заявил американский политолог, эксперт в области международных отношений Питер Тейс.

Эксперт добавил, что Азербайджан предпринимает шаги по решению насущных экологических проблем и вложил большие средства в смягчение последствий загрязнения сельскохозяйственных почв и водных ресурсов, в то время как армянский режим продолжает загрязнять территории Азербайджана, в том числе превращая пахотные земли в опасную территорию из-за большого количества установленных там мин.

По мнению американского эксперта, все это свидетельствует о бесполезности присутствия российских миротворцев в этом регионе: "Российские миротворческие войска в регионе столь же бесполезны, как и Минская группа ОБСЕ. Миссия российских миротворцев на суверенной территории Азербайджана оказалась под угрозой сразу же после того, как армяне начали устанавливать противопехотные мины по периметру Лачынского коридора, или точнее сказать, вести диверсионную деятельность под носом у российских войск"

Тейс выразил сожаление о том, что иностранные государства, а также российский миротворческий контингент замалчивают существующие проблемы, не выступая в защиту вопросов окружающей среды, входящих в повестку устойчивого развития ООН.

По его мнению международное сообщество должно поддержать требования азербайджанских экоактивистов, вторые сутки проводящих акцию протеста на дороге Шуша-Ханкенди: "Организации Объединенных Наций, правительству США и Европейскому союзу необходимо срочно высказаться по этому поводу и оказать давление на Армению, чтобы она прекратила загрязнять окружающую среду и водные ресурсы. Молчание - это не решение. Азербайджан и его народ вложили невероятное количество ресурсов в защиту окружающей среды, продемонстрировали решимость в защите экологии Каспийского моря, в то время как международное сообщество целенаправленно хранит молчание".