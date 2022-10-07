Тейс: Гражданское население продолжает гибнуть в результате заложенных армянами мин

Трагическая гибель гражданского населения, в частности в ходе недавних инцидентов в Тертере, Физули и Ходжавенде, является последствием минирования территорий Азербайджана со стороны Армении.

Трагическая гибель гражданского населения, в частности в ходе недавних инцидентов в Тертере, Физули и Ходжавенде, является последствием минирования территорий Азербайджана со стороны Армении.

Об этом Report заявил американский политолог, эксперт в области международных отношений Питер Тейс.

Он отметил, что правительство проводит эффективную государственную политику для повышения осведомленности всего мира о минной опасности на освобожденных территориях Азербайджана.

Тейс подчеркнул, что международное сообщество не сосредоточилось на том, чтобы вынудить Армению поделиться точными картами наземных мин, на которых верно указаны места их установок: "Ключевые члены международного сообщества, к сожалению, воздерживаются от оказания давления на правительство Армении с целью содействия в этом важном вопросе региональной безопасности".

Напомним, что 30 сентября в результате разрыва противотанковой мины в неразминированной части села Юхары Дилагарда Физулинского района два человека погибли, один получил ранения.

1 октября два человека получили тяжелые ранения в результате детонации противопехотной мины в Тертерском районе.

2 октября в результате разрыва противопехотной мины на территории села Тагаверд Ходжавендского района был ранен еще 1 человек.