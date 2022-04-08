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Тейс: ЕС может стать новой платформой для нормализации отношений Азербайджана и Армении

Тейс: ЕС может стать новой платформой для нормализации отношений Азербайджана и Армении Европейский союз обладает потенциалом стать новой платформой для нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией на фоне краха Минской группы ОБСЕ
Карабах
8 апреля 2022 г. 16:57
Тейс: ЕС может стать новой платформой для нормализации отношений Азербайджана и Армении
Питер Тейс

Европейский союз обладает потенциалом стать новой платформой для нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией на фоне краха Минской группы ОБСЕ.

Об этом Report заявил американский политолог, эксперт в области международных отношений Питер Тейс.

"Минская группа ОБСЕ должна быть распущена. Настало время для Турции и Европейского Совета создать высоко интегрированную структуру, чтобы гарантировать мирное урегулирование отношений между Арменией и Азербайджаном", - отметил он.

Он отметил, что ЕС, как институт, обладает инструментами, которые могут сильно повлиять на региональную стабильность и экономическую интеграцию на Южном Кавказе.

П. Тейс также добавил, что Азербайджан обладает экономическим потенциалом, человеческим капиталом и экологической политикой, которые чрезвычайно приближают страну к видению, воплощенному Европейским союзом: "Поскольку ситуация на европейском континенте неспокойная, для Евроcоюза становится крайне важным укрепить стратегические связи с Баку".

"Трехсторонняя встреча в Брюсселе является важным событием, которое выдвинуло на первый план насущные проблемы Азербайджана и еще раз выявило нарушения международного права и геноцид, совершенные Арменией против ни в чем не повинных мирных жителей и окружающей среды Азербайджана", - сказал он.

6 апреля в Брюсселе состоялась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева с президентом Европейского Совета Шарлем Мишелем и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

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Версия на азербайджанском языке Teys: “Aİ Azərbaycan-Ermənistan münasibətlərinin normallaşması üçün yeni platforma ola bilər”
Версия на английском языке Tase: EU can become new platform for normalizing Azerbaijan-Armenia relations

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