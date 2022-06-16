О нас

Тед Нимс: Азербайджан быстро восстановит разрушения на освобожденных территориях

Тед Нимс: Азербайджан быстро восстановит разрушения на освобожденных территориях "Я увидел Карабах своими глазами и наконец побывал в Шуше".
Карабах
16 июня 2022 г. 15:16
Тед Нимс: Азербайджан быстро восстановит разрушения на освобожденных территориях

"Я увидел Карабах своими глазами и наконец побывал в Шуше".

Как сообщает Report, об этом американский путешественник Тед Нимс заявил журналистам.

По его словам, в ходе поездки он увидел, что исторические памятники находятся в разрушенном состоянии, но надеется, что Азербайджан быстро их восстановит.

Напомним, сегодня началась поездка группы известных зарубежных путешественников на освобожденные территории Азербайджана. В ней принимают участие 24 всемирно известных путешественника из 10 стран мира – Дании, Германии, США, Сингапура, Украины, Турции, Испании, Венгрии, Индии и Швеции.

Путешественники сегодня посетили Азыхскую пещеру и Шушу, и далее посетят Агдам, Кяльбаджар и Лачын.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Ted Nims: “Azərbaycan azad edilmiş ərazilərdə dağıntıları tezliklə bərpa edəcək”

Самое важное

Президент: Армения приняла предложенные Азербайджаном пять принципов, дело за практической работой
Президент: Армения приняла предложенные Азербайджаном пять принципов, дело за практической работой
16 июня 2022 г. 13:10
Вике-Фрейберга: Азербайджан стал альтернативным источником поставок энергоносителей
Вике-Фрейберга: Азербайджан стал альтернативным источником поставок энергоносителей
16 июня 2022 г. 12:24
Шушинская декларация - пример международного сотрудничества - КОММЕНТАРИЙ
Шушинская декларация - пример международного сотрудничества - КОММЕНТАРИЙ
15 июня 2022 г. 12:26
Президент Ильхам Алиев принял членов национальной команды, ставшей победителем ЧЕ по мини-футболу
ФотоПрезидент Ильхам Алиев принял членов национальной команды, ставшей победителем ЧЕ по мини-футболу
14 июня 2022 г. 19:20
Обсуждено государственно-частное партнерство по инновациям в Азербайджане
Обсуждено государственно-частное партнерство по инновациям в Азербайджане
14 июня 2022 г. 09:30
Дорожная полиция обратилась к родителям в связи с Последним звонком
Дорожная полиция обратилась к родителям в связи с "Последним звонком"
13 июня 2022 г. 11:11
Постоянный представитель Азербайджана направил письмо генсеку ООН
ФотоПостоянный представитель Азербайджана направил письмо генсеку ООН
11 июня 2022 г. 21:08
Глава ГА ООН: Азербайджан играет важную роль как председатель Движения неприсоединения
Глава ГА ООН: Азербайджан играет важную роль как председатель Движения неприсоединения
11 июня 2022 г. 12:43
Председатель ГФСЗ: Ежемесячная президентская пенсия для семей шехидов повышена до 500 манатов
Председатель ГФСЗ: Ежемесячная президентская пенсия для семей шехидов повышена до 500 манатов
11 июня 2022 г. 12:06

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi