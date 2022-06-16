Тед Нимс: Азербайджан быстро восстановит разрушения на освобожденных территориях

"Я увидел Карабах своими глазами и наконец побывал в Шуше".

"Я увидел Карабах своими глазами и наконец побывал в Шуше".

Как сообщает Report, об этом американский путешественник Тед Нимс заявил журналистам.

По его словам, в ходе поездки он увидел, что исторические памятники находятся в разрушенном состоянии, но надеется, что Азербайджан быстро их восстановит.

Напомним, сегодня началась поездка группы известных зарубежных путешественников на освобожденные территории Азербайджана. В ней принимают участие 24 всемирно известных путешественника из 10 стран мира – Дании, Германии, США, Сингапура, Украины, Турции, Испании, Венгрии, Индии и Швеции.

Путешественники сегодня посетили Азыхскую пещеру и Шушу, и далее посетят Агдам, Кяльбаджар и Лачын.