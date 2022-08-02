Ташкентская декларация: Важно содействовать Азербайджану в постконфликтном восстановлении

Ташкентская декларация подчеркивают важность содействия усилиям Азербайджана по восстановлению территорий в постконфликтный период.

Ташкентская декларация подчеркивает важность содействия усилиям Азербайджана по восстановлению территорий в постконфликтный период.

Как передает Report, об этом говорится в тексте Ташкентской декларации, подписанной сегодня по итогам трехсторонней встречи министрами иностранных дел Турции, Азербайджана и Узбекистана.

"Стороны подчеркивают важность содействия усилиям Азербайджана по постконфликтному восстановлению, реконструкции и реинтеграции путем инвестирования в Карабахский и Восточно-Зангезурский регионы Азербайджанской Республики. Азербайджанская сторона высоко оценивает участие компаний Турции и Узбекистана в инфраструктурных проектах по восстановлению и реконструкции освобожденных территорий Азербайджана", - говорится в декларации.

Помимо этого, стороны подчеркивают важность открытия Зангезурского коридора, соединяющего Восточный Зангезур и Нахчыванскую Автономную Республику Азербайджана, для расширения международных транспортных связей.