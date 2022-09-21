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Таль Катран : Потрясен разрушениями в Шуше

Таль Катран : Потрясен разрушениями в Шуше Будучи в Шуше, становишься свидетелем всех разрушений и понимаешь боль Азербайджана.
Карабах
21 сентября 2022 г. 13:34
Таль Катран : Потрясен разрушениями в Шуше

Будучи в Шуше, становишься свидетелем всех разрушений и понимаешь боль Азербайджана.

Как передает Report, об этом сказал Таль Катран, член консультативного совета Junior Achievement Azerbaijan, неправительственной организации, принимавшей участие в реализации образовательного проекта, финансируемого BP и партнерами по нефтегазовым проектам в Азербайджане.

Он отметил, что совсем недавно побывал в Шуше и сразу почувствовал - этот город и правда культурная столица Азербайджана.
По словам Катрана, прибыв в международный аэропорт Физули, был поражен его красотой и тем, с какой стремительностью Азербайджан восстанавливает свои территории. "Поражает, что такой аэропорт был построен в столь, короткие сроки", - сказал он.

В целом, по его словам будучи израильтянином, он очень гордится, что его страна поддерживала Азербайджан во время Второй карабахской войны.

"Мы в Израиле очень ценим дружбу с Азербайджаном, совсем недавно мы отметили 30-летие установления дипломатических отношений между нашими странами", - сказал он.

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Версия на английском языке Tal Catran shocked by destruction in Shusha
Версия на азербайджанском языке Tal Katran: “Şuşaya səfər etdikdə Azərbaycanın dərdini başa düşürsən”

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