Таль Катран : Потрясен разрушениями в Шуше

Будучи в Шуше, становишься свидетелем всех разрушений и понимаешь боль Азербайджана.

Будучи в Шуше, становишься свидетелем всех разрушений и понимаешь боль Азербайджана.

Как передает Report, об этом сказал Таль Катран, член консультативного совета Junior Achievement Azerbaijan, неправительственной организации, принимавшей участие в реализации образовательного проекта, финансируемого BP и партнерами по нефтегазовым проектам в Азербайджане.

Он отметил, что совсем недавно побывал в Шуше и сразу почувствовал - этот город и правда культурная столица Азербайджана.

По словам Катрана, прибыв в международный аэропорт Физули, был поражен его красотой и тем, с какой стремительностью Азербайджан восстанавливает свои территории. "Поражает, что такой аэропорт был построен в столь, короткие сроки", - сказал он.

В целом, по его словам будучи израильтянином, он очень гордится, что его страна поддерживала Азербайджан во время Второй карабахской войны.

"Мы в Израиле очень ценим дружбу с Азербайджаном, совсем недавно мы отметили 30-летие установления дипломатических отношений между нашими странами", - сказал он.