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Сына шехида из Губы назвали его именем в соответствии с завещанием

Сына шехида из Губы назвали его именем в соответствии с завещанием Исполнена воля одного из героев Отечественной войны, старшего прапорщика Аллахъярова Шахина Гусейнбалы оглы
Карабах
29 декабря 2020 г. 08:55
Сына шехида из Губы назвали его именем в соответствии с завещанием

Исполнена воля одного из героев Отечественной войны, старшего прапорщика Аллахъярова Шахина Гусейнбалы оглы, который незадолго до своего последнего боя снял видео на мобильный телефон, в котором завещал назвать еще неродившегося сына своим именем, если он станет шехидом.

Как передает северное бюро Report, младенца, появившегося на свет в родильном отделении Центральной больницы Гусарского района, назвали, в соответствии с волей отца-шехида, Шахином.

В больнице Report сообщили, что новорожденный, вес которого составляет 3 кг 600 граммов, и его матери Кямали Аллахъяровой чувствуют себя нормально.

Отметим, что Шахин Аллахъяров родился в губинском селе Зизик. 27 сентября он добровольно присоединился к Отечественной войне. Проявив свое мужество в ряде тяжелых боев, 1 ноября Шахин Аллахъяров стал шехидом.

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Версия на азербайджанском языке ФотоQubada şəhidin vəsiyyətinə əsasən yeni doğulan oğluna onun adı verildi

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