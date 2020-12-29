Сына шехида из Губы назвали его именем в соответствии с завещанием

Исполнена воля одного из героев Отечественной войны, старшего прапорщика Аллахъярова Шахина Гусейнбалы оглы

Исполнена воля одного из героев Отечественной войны, старшего прапорщика Аллахъярова Шахина Гусейнбалы оглы, который незадолго до своего последнего боя снял видео на мобильный телефон, в котором завещал назвать еще неродившегося сына своим именем, если он станет шехидом.

Как передает северное бюро Report, младенца, появившегося на свет в родильном отделении Центральной больницы Гусарского района, назвали, в соответствии с волей отца-шехида, Шахином.

В больнице Report сообщили, что новорожденный, вес которого составляет 3 кг 600 граммов, и его матери Кямали Аллахъяровой чувствуют себя нормально.

Отметим, что Шахин Аллахъяров родился в губинском селе Зизик. 27 сентября он добровольно присоединился к Отечественной войне. Проявив свое мужество в ряде тяжелых боев, 1 ноября Шахин Аллахъяров стал шехидом.