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Сын шехида, родившийся после его смерти, выписан домой

Сын шехида, родившийся после его смерти, выписан домой Из Центральной больницы Губинского района выписан новорожденный сын шехида Шахина Аллахъярова
Карабах
31 декабря 2020 г. 20:55
Сын шехида, родившийся после его смерти, выписан домой

Из Центральной больницы Губинского района выписан новорожденный сын шехида Шахина Аллахъярова.

Как передает северное бюро Report, сын Шахина Аллахъярова, ставшего шехидом в ходе 44-дневной Отечественной войны, родился несколько дней назад.

На церемонии проводов ребенка домой, которая состоялась сегодня в родильном отделении Центральной больницы Губинского района, глава Исполнительной власти Зияддин Алиев встретился с семьей шехида и выразил соболезнования.

Новорожденный сын шехида – старшего прапорщика Шахина Аллахъярова из села Зизик Губинского района был выписан из больницы 31 декабря. В соответствии с завещанием отца, младенца назвали именем отца – Шахин. Это второй ребенок шехида, его дочери Оксане два года.

Шахин Аллахьяров принимал активное участие в боях за освобождение Физули, Джебраила и Шуши в Великой Отечественной войне. Погиб 1 ноября в боях за Шушу. Был предан земле в Губинском районе.

Распоряжением Президента Ильхама Алиева за отвагу, проявленную в Отечественной войне, Шахин Аллахьяров удостоен звания "Герой Отечественной войны" (посмертно) и награжден медалью "За Родину".

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Версия на азербайджанском языке ФотоŞəhidin ölümündən sonra dünyaya gələn övladı doğum evindən evə buraxılıb

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