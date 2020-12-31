Сын шехида, родившийся после его смерти, выписан домой

Из Центральной больницы Губинского района выписан новорожденный сын шехида Шахина Аллахъярова.
Как передает северное бюро Report, сын Шахина Аллахъярова, ставшего шехидом в ходе 44-дневной Отечественной войны, родился несколько дней назад.
На церемонии проводов ребенка домой, которая состоялась сегодня в родильном отделении Центральной больницы Губинского района, глава Исполнительной власти Зияддин Алиев встретился с семьей шехида и выразил соболезнования.
Новорожденный сын шехида – старшего прапорщика Шахина Аллахъярова из села Зизик Губинского района был выписан из больницы 31 декабря. В соответствии с завещанием отца, младенца назвали именем отца – Шахин. Это второй ребенок шехида, его дочери Оксане два года.
Шахин Аллахьяров принимал активное участие в боях за освобождение Физули, Джебраила и Шуши в Великой Отечественной войне. Погиб 1 ноября в боях за Шушу. Был предан земле в Губинском районе.
Распоряжением Президента Ильхама Алиева за отвагу, проявленную в Отечественной войне, Шахин Аллахьяров удостоен звания "Герой Отечественной войны" (посмертно) и награжден медалью "За Родину".