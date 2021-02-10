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Свободный Суговушан оживает

Свободный Суговушан оживает Село Суговушан входило в административную территорию бывшего Агдеринского района. Освобожденный от оккупации в 1992 году Агдеринский район был ликвидирован как административная территория и поделен между Агдамским, Тертерским и Кельбаджарским районами. В
Карабах
10 февраля 2021 г. 17:14
Свободный Суговушан оживает

Село Суговушан входило в административную территорию бывшего Агдеринского района. Освобожденный от оккупации в 1992 году Агдеринский район был ликвидирован как административная территория и поделен между Агдамским, Тертерским и Кельбаджарским районами. В то время село Суговушан было присоединено к Тертерскому району.

В 1994 году Суговушан был вновь оккупирован армянскими террористами.

Село Суговушан, долгие годы зверски эксплуатируемое армянскими захватчиками, делает первые шаги в своем развитии.

Армяне, оккупировавшие азербайджанские территории в течение почти 30 лет, в результате 44-дневной войны в 2020 году были вынуждены отступить.

После тяжелых и ожесточенных боев с армянской диверсионной группой в ходе Отечественной войны азербайджанская армия 3 октября очистила Суговушан от армянских террористов.

Представляем подготовленный сотрудниками западного центра Report видеорепортаж из освобожденного от оккупации Суговушана.

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Версия на азербайджанском языке ВидеоAzad Suqovuşanda həyat canlanır

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