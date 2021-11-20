Азербайджанские военные: Мы всегда знали, что освободим наши земли

"Во время Отечественной войны нашей основной задачей было создать условия для успешных действий войск, сосредоточив на себе основные силы противника. Мы получили задачу сбить с толку противника и облегчить переход наших войск в наступление на других напра

Хотя серьезных боев в направлении Агдама в ходе 44-дневной войны не было, и район был освобожден уже после подписания трехстороннего заявления лидеров Азербайджана, России и Армении, подразделения нашей армии, сосредоточенные в этом направлении сыграли свою роль в Отечественной войне.

Как рассказал командированному в Агдам сотруднику Report майор армии Азербайджана Рамин Назаров, на части в этом направлении была возложена задача отвлечь основные силы противника на себя, чтобы создать условия для успешного продвижения азербайджанских войск на других направлениях.

Назаров выразил уверенность, что "враг никогда больше не ступит на азербайджанские земли". "Мы не позволим этого! Мы всегда знали, что прогоним врага и освободим наши земли", - заявил он.

Назаров был среди тех, кто вошел в район после освобождения. "Когда мы вошли в Агдам, весь город был в руинах. За годы оккупации враг не построил в Агдаме ни одного здания, лишь оборонные сооружения. Я побывал в агдамской мечети. Армяне использовали нашу святыню в качестве стойла. Однако, несмотря ни на что, радость переполняла меня от осознания того, что наши земли теперь свободны. Мы гордимся тем, что несем службу на освобожденных территориях", - сказал майор.

Старший лейтенант Эльчин Мусаев отметил, что освобождение Агдама от оккупации стало историческим событием для нашего народа. "Агдамский район был освобожден без единого выстрела благодаря успешной политике Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева. В настоящее время наши подразделения размещены на освобожденных территориях", - сказал он, отметив, что гордится этим.

"Армяне сосредоточили в этом направлении артиллерийские и мотострелковые войска, силы противовоздушной обороны”, - рассказывает старший сержант Ясин Алиев, подчеркнув, что противник ожидал наступления азербайджанской армии в агдамском направлении.

Он отметил, что в ходе Отечественной войны участвовал в боевых операциях на разных участках фронта. “Для меня самыми запоминающимися были бои в агдамском направлении. Перед нами стояла задача вывести из строя первый эшелон обороны противника и стянуть сюда его дополнительные силы. Мы создали мощную оборону и отразили три атаки вражеских сил. В это время войска армии Азербайджана перешли в наступление на других направлениях. Я был награжден медалями "За освобождение Агдама", “За отличия в боях" и “За отвагу” и горжусь своим участием в 44-дневной Отечественной войне".

Прошел год с тех пор, как трехцветный флаг Азербайджана гордо развевается над всеми освобожденными территориями нашей страны.

Фото-видео: Вугар Ханларов