Сванте Корнелл : Открытие коммуникаций создаст новые возможности для региона

Разрешение армяно-азербайджанского конфликта открывает новую главу для этого региона.

Разрешение армяно-азербайджанского конфликта открывает новую главу для этого региона.

Как сообщает Report, об этом заявил директор Института политики безопасности и развития Сванте Корнелл (Швеция) на конференции мозговых центров “Южный Кавказ: развитие и сотрудничество”, проходящем в Шуше.

"Армянский сепаратизм дал начало подобным конфликтам в Советском Союзе", — заявил Корнелл.

По его словам, разрешение нагорно-карабахского конфликта открывает новую главу для этого региона. "Хотя, конечно, еще многое предстоит сделать", - добавил эксперт.

Он особо подчеркнул экономический рост Азербайджана, который позволяет быстро восстанавливать освобожденные территории.

Эксперт также отметил, что Азербайджан проводит независимую внешнюю политику: "Нельзя пытаться контролировать Азербайджан, с ним можно выстраивать взаимное плодотворное сотрудничество".

По его мнению, нынешние реалии региона вынудили Армению отказаться от своей идеи. Он призвал Ереван «начать контактировать с соседями, а не пытаться оккупировать их.»

Пока оккупированные азербайджанские земли не были освобождены, в Армении также не могли начаться определенные внутренние процессы, считает эксперт.

Также по его словам, открытие коммуникаций в регионе позволило бы создать новые возможности: "Трагические события вторжения России в Украину разрушили торговое сотрудничество между востоком и западом, поэтому резко возникла необходимость в альтернативных маршрутах. Таким образом открытие Зангезурского коридора могло бы внести в это свой вклад"