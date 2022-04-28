Сванте Корнелл: Армении нужна новая стратегия

Пока Карабах оставался под армянской оккупацией, внешний мир не мог видеть происходящее здесь.
Как сообщает Report, об этом заявил директор Института политики безопасности и развития (Швеция) Сванте Корнелл.
"До сих пор мы не могли видеть происходящие здесь реалии. Теперь, находясь в Шуше, мы все видим своими глазами," - сказал он.
По мнению эксперта у этого региона есть будущее: "В будущем сможем увидеть другой Кавказ, другой Карабах, ведь нормализация отношений между Азербайджаном и Арменией возможна. Мы это видим".
Говоря об армянских сепаратистских настроениях, эксперт отметил, что он неоднократно заявлял, что сепаратистские настроения в СССР начались именно с Карабаха. "И на сегодняшний день Украина видит последствия подобного сепаратизма. Всем известно, как от сепаратизма страдал Азербайджан. Это известная стратегия- использовать сепаратизм, чтобы ослабить страну", — заявил Корнелл.
По его мнению, позицию Армении невозможно сразу изменить, вероятно это займет не один год: "Но кажется уже и в Армении стали осознавать, что все происходившее не на благо страны. И Армении нужна новая стратегия".