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Сванте Корнелл: Армении нужна новая стратегия

Сванте Корнелл: Армении нужна новая стратегия Пока Карабах оставался под армянской оккупацией, внешний мир не мог видеть происходящее здесь.
Карабах
28 апреля 2022 г. 16:38
Сванте Корнелл: Армении нужна новая стратегия

Пока Карабах оставался под армянской оккупацией, внешний мир не мог видеть происходящее здесь.

Как сообщает Report, об этом заявил директор Института политики безопасности и развития (Швеция) Сванте Корнелл.

"До сих пор мы не могли видеть происходящие здесь реалии. Теперь, находясь в Шуше, мы все видим своими глазами," - сказал он.

По мнению эксперта у этого региона есть будущее: "В будущем сможем увидеть другой Кавказ, другой Карабах, ведь нормализация отношений между Азербайджаном и Арменией возможна. Мы это видим".

Говоря об армянских сепаратистских настроениях, эксперт отметил, что он неоднократно заявлял, что сепаратистские настроения в СССР начались именно с Карабаха. "И на сегодняшний день Украина видит последствия подобного сепаратизма. Всем известно, как от сепаратизма страдал Азербайджан. Это известная стратегия- использовать сепаратизм, чтобы ослабить страну", — заявил Корнелл.

По его мнению, позицию Армении невозможно сразу изменить, вероятно это займет не один год: "Но кажется уже и в Армении стали осознавать, что все происходившее не на благо страны. И Армении нужна новая стратегия".

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