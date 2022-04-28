Сванте Корнелл: Армении нужна новая стратегия

Пока Карабах оставался под армянской оккупацией, внешний мир не мог видеть происходящее здесь.

Пока Карабах оставался под армянской оккупацией, внешний мир не мог видеть происходящее здесь.

Как сообщает Report, об этом заявил директор Института политики безопасности и развития (Швеция) Сванте Корнелл.

"До сих пор мы не могли видеть происходящие здесь реалии. Теперь, находясь в Шуше, мы все видим своими глазами," - сказал он.

По мнению эксперта у этого региона есть будущее: "В будущем сможем увидеть другой Кавказ, другой Карабах, ведь нормализация отношений между Азербайджаном и Арменией возможна. Мы это видим".

Говоря об армянских сепаратистских настроениях, эксперт отметил, что он неоднократно заявлял, что сепаратистские настроения в СССР начались именно с Карабаха. "И на сегодняшний день Украина видит последствия подобного сепаратизма. Всем известно, как от сепаратизма страдал Азербайджан. Это известная стратегия- использовать сепаратизм, чтобы ослабить страну", — заявил Корнелл.

По его мнению, позицию Армении невозможно сразу изменить, вероятно это займет не один год: "Но кажется уже и в Армении стали осознавать, что все происходившее не на благо страны. И Армении нужна новая стратегия".