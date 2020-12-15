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Супруга освобожденного из плена Байрама: Трехлетний сын был моим утешением

Супруга освобожденного из плена Байрама: Трехлетний сын был моим утешением Я признательна президенту, первой леди Мехрибан Алиевой, что подарили нам эту радость, спасибо им большое
Карабах
15 декабря 2020 г. 13:09
Супруга освобожденного из плена Байрама: Трехлетний сын был моим утешением

Семья жителя Гянджи Байрама Керимова, раненного и взятого в плен во время Отечественной войны, с большой радостью встретила новость о его возвращении Азербайджану.

Супруга Байрама Керимова Севги Керимова в беседе с сотрудником западного бюро Report сообщила, что новость о возвращении ее супруга из плена и приезд в Азербайджан стала лучшим подарком на ее день рождения.

"Со дня пленения Байрама я не переставала плакать, даже сон не приносил покоя. Каждый раз, когда я плакала, мой трехлетний сын утешал меня, чтобы я не плакала, говорил, что Аллах вернет его отца. Сегодня мой день рождения. Новость о возвращении Байрама - самый лучший подарок на день рождения за всю мою жизнь. Я благодарна Всевышнему за ту радость, которую теперь испытываем я и сын, за смех, вновь вернувшийся в стены этого дома. С тех пор, как Байрам попал в плен, в нашем доме воцарилось безмолвие, а сейчас звучат радостные голоса. Мы благодарим Аллаха! Я недавно говорила с самим Байрамом, он сказал, что в порядке".

С.Керимова выразила признательность главе государства Ильхаму Алиеву за его внимание к вопросу возвращения пленных: "Я признательна президенту, первой леди Мехрибан Алиевой, что подарили нам эту радость, спасибо им большое. Возвращение Байрама стало самым большим подарком для меня".

Раненный во время продолжавшейся 44 дня Отечественной войны Байрам находится в одной из бакинских клиник, его лечение продолжается.

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Версия на азербайджанском языке Əsirlikdən qayıdan Bayramın həyat yoldaşı: “3 yaşlı oğlum mənə təsəlli verirdi”

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