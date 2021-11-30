Студентам-членам семей шехидов и ветеранам выплачено более 50 тыс. манатов

13:27

Стало известно число поступивших в вузы в этом году членов семей шехидов и ветеранов, которым Фонд "YAŞAT" перечислил единовременные выплаты.

Как сообщили в Фонде в ответ на запрос Report, в целом на эти цели было потрачено 54 тыс. манатов.

До сих пор каждому из 27 человек перечислено по 2000 манатов, из них 17 - члены семей шехидов, 10 - ветераны.

Отметим, что для членов семей шехидов и военнослужащих, инвалидность которых связана с защитой территориальной целостности Азербайджана, принятых в высшие учебные заведения в 2021-2022 учебном году, Фондом "YAŞAT" учреждена единовременная денежная премия в размере 2000 манатов.