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Строительство автодороги Ахмедбейли-Физули-Шуша продолжается стремительными темпами

Строительство автодороги Ахмедбейли-Физули-Шуша продолжается стремительными темпами Строительство автомобильной дороги Ахмедбейли-Физули-Шуша, которая берет свое начало с автодороги М6 Гаджигабул-Горадиз-Агбенд-Зангезурский коридор и проходит через территории освобожденных от оккупации Физулинского, Ходжавендского, Ходжалинского и
Карабах
12 августа 2022 г. 10:41
Строительство автодороги Ахмедбейли-Физули-Шуша продолжается стремительными темпами

Строительство автомобильной дороги Ахмедбейли-Физули-Шуша, которая берет свое начало с автодороги М6 Гаджигабул-Горадиз-Агбенд-Зангезурский коридор и проходит через территории освобожденных от оккупации Физулинского, Ходжавендского, Ходжалинского и Шушинского районов, продолжается стремительными темпами.

Как сообщает Report, автодорога I технической категории Ахмедбейли-Физули-Шуша имеет протяженность 81,6 км.

Вдоль дороги строится 137 водопроводных труб различного диаметра, 30 подземных переходов, 7 мостов, 7 тоннелей и 9 виадуков.

На протяжении всего проекта продолжается строительство автомобильных мостов, эстакад, водопропускных круглых и прямоугольных монолитных труб. Общий процент выполнения работ по устройству искусственного основания по проекту составляет более 70%.

В настоящее время продолжается выполнение земляных работ вдоль дороги. Так, по проекту продолжаются работы по расширению, срезу склонов, строительству нового дорожного полотна. На участках, где готово дорожное основание уже начаты работы по асфальтированию.

Кроме того, успешно выполняются работы по строительству дорожного узла на соединительном участке автомобильной дороги Ахмедбейли-Физули-Шуша с дорогой "Зафар Йолу".

Строительство на территории экономических районов Карабаха и Восточного Зангезура автомобильной дороги Ахмедбейли-Физули-Шуша, являющейся одним из проектов дорожной инфраструктуры, которая сыграет важную роль в социально-экономическом развитии освобожденных от оккупации районов и сел, планируется завершить в 2024 году.

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Версия на азербайджанском языке ФотоƏhmədbəyli-Füzuli-Şuşa avtomobil yolunun tikintisi sürətlə davam etdirilir

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