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Строительство административной территории Гадрута завершится в марте 2024 года

Строительство административной территории Гадрута завершится в марте 2024 года Застройку административной территории поселка Гадрут планируется завершить в марте 2024 года.
Карабах
7 мая 2023 г. 12:20
Строительство административной территории Гадрута завершится в марте 2024 года

Застройку административной территории поселка Гадрут планируется завершить в марте 2024 года.

Об этом Report сообщил полномочный представитель президента в Ходжавендском районе Али Зейналов.

По словам А.Зейналова, общая площадь центра в поселке Гадрут составляет 4,2 га. Он включает в себя административное здание, муниципальное здание, культурный центр и здания инфраструктурных учреждений.

Также планируется восстановить и сдать в эксплуатацию полную общеобразовательную школу на 360 мест.

Полномочный представитель отметил, что помимо Гадрута строится административная зона в селе Туг.

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Версия на азербайджанском языке ФотоHadrutun inzibati ərazisinin tikintisi 2024-cü ilin martında başa çatdırılacaq

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