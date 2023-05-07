Строительство административной территории Гадрута завершится в марте 2024 года

Застройку административной территории поселка Гадрут планируется завершить в марте 2024 года.
Об этом Report сообщил полномочный представитель президента в Ходжавендском районе Али Зейналов.
По словам А.Зейналова, общая площадь центра в поселке Гадрут составляет 4,2 га. Он включает в себя административное здание, муниципальное здание, культурный центр и здания инфраструктурных учреждений.
Также планируется восстановить и сдать в эксплуатацию полную общеобразовательную школу на 360 мест.
Полномочный представитель отметил, что помимо Гадрута строится административная зона в селе Туг.