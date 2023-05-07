О нас

Строительные работы в селах Дедели и Пирахмедли планируется завершить в 2025 году

Строительные работы в селах Дедели и Пирахмедли планируется завершить в 2025 году "Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе визита в Физулинский район заложил фундамент сел Дедели и Пирахмедли. Площадь сел составит 314 га и 178 га соответственно".
Карабах
7 мая 2023 г. 17:27
Строительные работы в селах Дедели и Пирахмедли планируется завершить в 2025 году

"Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе визита в Физулинский район заложил фундамент сел Дедели и Пирахмедли. Площадь сел составит 314 и 178 га соответственно".

Как передает командированный в Карабахский экономический район сотрудник Report, об этом заявил главный советник специального представительства президента Азербайджанской Республики на освобожденных территориях, входящих в состав Карабахского экономического района (кроме Шушинского района) Эльдар Сеидов.

По его словам, всего в селе Дедели будет построено 1 050 индивидуальных жилых домов, а в селе Пирахмедли - 565:

"Хочу отметить, что каждый из строящихся индивидуальных домов будет иметь приусадебный участок площадью 1 200 квадратных метров.

На первом этапе в двух селах будет построено 607 домов, также объекты социальной инфраструктуры – школы, детские сады, спортивные секции, медицинские центры, рынки, мечети, коммерческие объекты.

В центре внимания также будет обеспечение занятости населения этих населенных пунктов. Строительные работы планируется завершить в 2025 году. Общая протяженность внутригородских дорог составляет 87,34 км. На начальном этапе планируется строительство дороги протяженностью 18,47 км".

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоFüzulinin Dədəli və Pirəhmədli kəndlərində görüləcək işlər məlum olub

Самое важное

Президент Азербайджана подписал указ о предоставлении персональной пенсии деятелям культуры
Президент Азербайджана подписал указ о предоставлении персональной пенсии деятелям культуры
6 мая 2023 г. 18:22
Заложен фундамент комплекса систем питьевого водоснабжения, канализации и отвода дождевых вод города Физули
Заложен фундамент комплекса систем питьевого водоснабжения, канализации и отвода дождевых вод города Физули
5 мая 2023 г. 23:46
Заложен фундамент внутренней улично-дорожной сети города Физули
ФотоЗаложен фундамент внутренней улично-дорожной сети города Физули
5 мая 2023 г. 23:16
Состоялось открытие Физулинской цифровой подстанции и Центра управления ОАО Азеришыг
ФотоСостоялось открытие Физулинской цифровой подстанции и Центра управления ОАО "Азеришыг"
5 мая 2023 г. 22:58
Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева ознакомились с работой, проделанной MİDA в Физулинском жилом комплексе
ФотоИльхам Алиев и Мехрибан Алиева ознакомились с работой, проделанной MİDA в Физулинском жилом комплексе
5 мая 2023 г. 21:03
Лейла Алиева приняла участие в экологических акциях, посвященных 100-летию великого лидера
ФотоЛейла Алиева приняла участие в экологических акциях, посвященных 100-летию великого лидера
5 мая 2023 г. 20:52
На первом этапе в селе Дедели Физулинского района будет построено 327 домов
На первом этапе в селе Дедели Физулинского района будет построено 327 домов
5 мая 2023 г. 20:43
Президент и первая леди были проинформированы о туристических проектах, которые будут реализованы в селе Туг
ФотоПрезидент и первая леди были проинформированы о туристических проектах, которые будут реализованы в селе Туг
5 мая 2023 г. 18:28
ВС Армении обстреляли трактор, выполнявший инженерные работы в Лачыне
ВС Армении обстреляли трактор, выполнявший инженерные работы в Лачыне
5 мая 2023 г. 16:38
 В Шуше пройдет международный музыкальный фестиваль Харыбюльбюль
 В Шуше пройдет международный музыкальный фестиваль "Харыбюльбюль"
5 мая 2023 г. 10:30

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi