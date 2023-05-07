Строительные работы в селах Дедели и Пирахмедли планируется завершить в 2025 году

"Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе визита в Физулинский район заложил фундамент сел Дедели и Пирахмедли. Площадь сел составит 314 га и 178 га соответственно".

"Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе визита в Физулинский район заложил фундамент сел Дедели и Пирахмедли. Площадь сел составит 314 и 178 га соответственно".

Как передает командированный в Карабахский экономический район сотрудник Report, об этом заявил главный советник специального представительства президента Азербайджанской Республики на освобожденных территориях, входящих в состав Карабахского экономического района (кроме Шушинского района) Эльдар Сеидов.

По его словам, всего в селе Дедели будет построено 1 050 индивидуальных жилых домов, а в селе Пирахмедли - 565:

"Хочу отметить, что каждый из строящихся индивидуальных домов будет иметь приусадебный участок площадью 1 200 квадратных метров.

На первом этапе в двух селах будет построено 607 домов, также объекты социальной инфраструктуры – школы, детские сады, спортивные секции, медицинские центры, рынки, мечети, коммерческие объекты.

В центре внимания также будет обеспечение занятости населения этих населенных пунктов. Строительные работы планируется завершить в 2025 году. Общая протяженность внутригородских дорог составляет 87,34 км. На начальном этапе планируется строительство дороги протяженностью 18,47 км".