Президент: Страна, удерживавшая наши земли под оккупацией, пыталась стереть следы азербайджанской культуры

"Уважаемые гости, добро пожаловать. Очень рад видеть вас. Я глубоко признателен вам за этот визит, за то, что вы нашли время для посещения освобожденных от оккупации территорий. Мне сообщили, что вчера вы побывали в азербайджанских городах, освобожденных

"Уважаемые гости, добро пожаловать. Очень рад видеть вас. Я глубоко признателен вам за этот визит, за то, что вы нашли время для посещения освобожденных от оккупации территорий. Мне сообщили, что вчера вы побывали в азербайджанских городах, освобожденных от оккупации во время войны, и стали свидетелями ситуации".

Как сообщает Report, об этом 13 января в ходе приема делегации во главе с генеральным директором ИСЕСКО Салимом бин Мухаммедом аль-Маликом сказал Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

"Все полностью уничтожено. У нас была информация об этом, так как мы располагали определенными кадрами, связанными с положением на оккупированных территориях. Но, откровенно говоря, мы и представить себе не могли, что масштаб разрушений столь велик. Это демонстрирует, что страна, удерживавшая наши земли под оккупацией, пыталась стереть следы азербайджанской культуры, хотела уничтожить наследие азербайджанского народа.

Мы отчетливо понимаем, что эти разрушения были совершены после первой Карабахской войны. Это не было сделано в ходе войны, потому что совершить такие разрушения во время войны невозможно. Это было сделано после оккупации, с тем чтобы уничтожить все, что принадлежит азербайджанскому народу, и не допустить возвращения азербайджанцев в будущем. Это еще раз демонстрирует, что на протяжении, можно сказать, 30-летних переговоров Армения преследовала лишь одну цель - сделать переговоры бесконечными и бесполезными. Это и произошло, потому что можно сказать, что в процессе этих 30-летних переговоров никаких результатов не было. Только переговоры, только поездки, заявления, а результатов не было. Это позволило агрессору предпринять попытку изменения исторической, культурной и религиозной принадлежности оккупированных территорий", - сказал глава государства.