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Ставший шехидом прапорщик спецназа похоронен в Лянкяране

Ставший шехидом прапорщик спецназа похоронен в Лянкяране Прапорщик Сил специального назначения, погибший при предотвращении провокаций, совершенных армянскими террористами на азербайджано-армянской границе, похоронен в Лянкяране.
Карабах
14 сентября 2022 г. 15:39
Ставший шехидом прапорщик спецназа похоронен в Лянкяране

Прапорщик Сил специального назначения, погибший при предотвращении провокаций, совершенных армянскими террористами на азербайджано-армянской границе, похоронен в Лянкяране.

Как сообщает южное бюро Report, шехид Хаял Аловсат оглу Ахадзаде 1998 года рождения похоронен на кладбище в своем родном поселке Нариманабад.

Xаял Ахадзаде был участником 44-дневной Отечественной войны. За героизм, проявленный в боях, распоряжениями Верховного главнокомандующего, президента Ильхама Алиева он был награжден орденом "Азербайджанское знамя", медалями "За освобождение Физули", "За освобождение Джебраила", "За освобождение Кяльбаджара" и "За освобождение Шуши".

В церемонии прощания приняли участие представители общественности, военнослужащие и семьи шехидов. Трехцветный флаг, которым был накрыт гроб, был вручен отцу шехида главой Исполнительной власти города Лянкяран Талехом Гарашовым.

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Версия на азербайджанском языке ФотоŞəhid XTQ giziri Lənkəranda böyük izdihamla dəfn edilib

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