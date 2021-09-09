Стартовал новый проект в связи с библиотеками в Карабахе

Национальная платформа Karabakh is Azerbaijan! запустила новый проект в связи с библиотеками, которые будут действовать на освобожденных территориях.

Национальная платформа Karabakh is Azerbaijan! запустила новый проект в связи с библиотеками, которые будут действовать на освобожденных территориях.

Как передает Report, об этом сообщил координатор Национальной платформы Бахтияр Рагимов.

Он отметил, что проект связан со сбором книг для указанных библиотек.

По его словам, по инициативе Национальной платформы книги будут добровольно собраны и отсортированы: "В дальнейшем книги будут подарены библиотекам, которые откроются на территории освобожденных районов. По решению Национальной платформы будет составлен список книг, которые будут подарены библиотекам. Осуществляющие деятельность в Азербайджане, Турции и ОАЭ активисты Национальной платформы уже собрали более 1 000 книг".

Б.Рагимов сказал, что к проекту можно присоединиться по ссылке: https://www.facebook.com/KarabakhIsAzerbaijan1/