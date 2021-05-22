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Старшего лейтенанта Ганбарли - шехида Отечественной войны похоронят в Тертере

Старшего лейтенанта Ганбарли - шехида Отечественной войны похоронят в Тертере В селе Кенгерли пройдет церемония прощания с шехидом
Карабах
22 мая 2021 г. 12:05
Старшего лейтенанта Ганбарли - шехида Отечественной войны похоронят в Тертере

Старший лейтенант Азербайджанской армии Ганбарли Ганбар Бахруз оглу, останки которого были обнаружены спустя 8 месяцев после того, как он пропал без вести в ходе Отечественной войны, будет похоронен на кладбище в селе Кенгерли Теретерского района.

Как передает Карабахское бюро Report, останки шехида будут переданы его семье сегодня.

В селе Кенгерли пройдет церемония прощания с шехидом, после чего его похоронят на сельском кладбище.

Г.Ганбарли родился 10 сентября 1993 года в селе Кенгерли Тертерского района. С первых дней начала Отечественной войны примкнул к боям в направлении горы Муров. Его семья в последний раз смогла связаться с ним в конце сентября минувшего года. С тех пор никакой информации о Г.Ганбарли получить не удавалось.

Аллах рехмет элесин!

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Версия на азербайджанском языке ФотоVətən müharibəsində şəhid olan baş leytenant Tərtərdə dəfn olunacaq

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