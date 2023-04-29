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США выражают соболезнования семьям погибших от взрыва мины в Тертере

США выражают соболезнования семьям погибших от взрыва мины в Тертере США обеспокоены тем, что наземные мины и неразорвавшиеся боеприпасы на освобожденных территориях Азербайджана продолжают убивать и калечить гражданских лиц, препятствовать экономическому развитию и безопасному возвращению перемещенных общин.
Карабах
29 апреля 2023 г. 11:09
США выражают соболезнования семьям погибших от взрыва мины в Тертере

США обеспокоены тем, что наземные мины и неразорвавшиеся боеприпасы на освобожденных территориях Азербайджана продолжают убивать и калечить гражданских лиц, препятствовать экономическому развитию и безопасному возвращению бывших переселенцев.

Об этом Report сказали в посольстве США в Азербайджане.

"Мы выражаем наши соболезнования семьям и близким трех человек, работающих с Азербайджанским Национальным агентством по разминированию (ANAMA), которые погибли в результате взрыва мины 28 апреля, а также других азербайджанцев, которые стали жертвами наземных мин. Мы тесно сотрудничаем с ANAMA и обеспокоены тем, что наземные мины и неразорвавшиеся боеприпасы продолжают убивать и калечить гражданских лиц, препятствовать экономическому развитию и безопасному возвращению перемещенных общин. Как подчеркнул госсекретарь, Соединенные Штаты привержены мирным переговорам и мирному будущему для всего региона", - заявила официальный представитель посольства.

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Версия на английском языке US extends condolences to families of victims of mine explosion in Azerbaijan’s Tartar
Версия на азербайджанском языке ABŞ Tərtərdə mina partlayışı nəticəsində həlak olanların ailələrinə başsağlığı verib

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