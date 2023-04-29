США выражают соболезнования семьям погибших от взрыва мины в Тертере

США обеспокоены тем, что наземные мины и неразорвавшиеся боеприпасы на освобожденных территориях Азербайджана продолжают убивать и калечить гражданских лиц, препятствовать экономическому развитию и безопасному возвращению перемещенных общин.

США обеспокоены тем, что наземные мины и неразорвавшиеся боеприпасы на освобожденных территориях Азербайджана продолжают убивать и калечить гражданских лиц, препятствовать экономическому развитию и безопасному возвращению бывших переселенцев.

Об этом Report сказали в посольстве США в Азербайджане.

"Мы выражаем наши соболезнования семьям и близким трех человек, работающих с Азербайджанским Национальным агентством по разминированию (ANAMA), которые погибли в результате взрыва мины 28 апреля, а также других азербайджанцев, которые стали жертвами наземных мин. Мы тесно сотрудничаем с ANAMA и обеспокоены тем, что наземные мины и неразорвавшиеся боеприпасы продолжают убивать и калечить гражданских лиц, препятствовать экономическому развитию и безопасному возвращению перемещенных общин. Как подчеркнул госсекретарь, Соединенные Штаты привержены мирным переговорам и мирному будущему для всего региона", - заявила официальный представитель посольства.