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США выделили $2 млн на разминирование районов, пострадавших от Карабахской войны

США выделили $2 млн на разминирование районов, пострадавших от Карабахской войны Соединенные Штаты выделяют 2 млн долларов США на операции по разминированию районов, пострадавших от армяно-азербайджанского конфликта.
Карабах
12 сентября 2022 г. 02:15
США выделили $2 млн на разминирование районов, пострадавших от Карабахской войны

Соединенные Штаты выделяют 2 млн долларов США на операции по разминированию районов, пострадавших от армяно-азербайджанского конфликта.

Как передает Report, об этом говорится в распространенном в воскресенье письменном заявлении пресс-службы Госдепартамента США.

«В целях содействия региональному миру и сотрудничеству Соединенные Штаты рады объявить о выделении $2 млн на гуманитарные операции по разминированию в районах, пострадавших от интенсивных боевых действий между армянскими и азербайджанскими силами на Южном Кавказе осенью 2020 года. Мины и неразорвавшиеся боеприпасы в зоне конфликта продолжают убивать и калечить мирных жителей, блокировать экономическое развитие и препятствовать безопасному возвращению перемещенных лиц.

Основываясь на (финансировании в) 500 тыс долларов США, объявленных в ноябре 2021 года, новое финансирование США будет продолжать укреплять технический потенциал организаций по разминированию для обезвреживания смертоносных наземных мин и неразорвавшихся боеприпасов. Эти усилия играют решающую роль в укреплении безопасности людей и позволяют перемещенным лицам вернуться в свои дома и безопасно восстановить свою жизнь» , - говорится в сообщении.

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Версия на азербайджанском языке ABŞ Qarabağ müharibəsindən zərər çəkmiş ərazilərin minalardan təmizlənməsinə 2 milyon dollar ayırıb

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