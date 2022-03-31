США поддерживают процесс разминирования в Азербайджане

США поддерживают процесс разминирования в Азербайджане.

США поддерживают процесс разминирования в Азербайджане.

Как сообщает Report, об этом заявил представитель отдела по изъятию и уничтожению вооружений в Бюро по военно-политическим вопросам Государственного департамента США Майкл Тирре (Michael Tirre).

Он отметил, что мины сильно влияют на жизнь обычных людей и замедляют процесс возвращения вынужденных переселенцев. Для ускорения возвращения людей на свои территории очень важно вести процесс разминирования, добавил М. Тирре.

Говоря о впечатлениях об Агдаме, он отметил, что предстоит еще очень много работы в этом направлении.

Cегодня в освобожденный от армянской оккупации Агдам прибыли участники международной конференции "Гуманитарная деятельность по разминированию и цели устойчивого развития".

С 31 марта по 1 апреля при совместной организационной поддержке Агентства Азербайджанской Республики по разминированию (ANAMA) и Программы развития ООН (UNDP) проходит гибридное мероприятие на тему "Гуманитарная деятельность по разминированию и цели устойчивого развития", на которое собрались в целом около 120 участников из 30 стран мира, в том числе 20 должностных лиц структур, специализированных в области разминирования из Великобритании, Сербии, Швейцарии, Боснии и Герцеговины, Хорватии, Анголы, Камбоджи, Иордании, Судана и др.