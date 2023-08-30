США передали Азербайджану еще шесть собак-саперов

Институт наследия Маршала США (Marshall Legacy Institute) передал Азербайджану еще шесть собак-саперов.

Институт наследия Маршала США (Marshall Legacy Institute) передал Азербайджану еще шесть собак-саперов.

Как передает Report, об этом говорится в публикации посольства США в Азербайджане в Facebook.

"В Азербайджан прибыли еще шесть собак-саперов, подаренных финансируемой США неправительственной организацией Marshall Legacy Institute. Данная партия [прибывшая в Азербайджан] является особенной, потому что Институт наследия Маршала уже передал 300 собак-саперов странам, пострадавшим от наземных мин. При этом 81 из них была отправлена в Азербайджан", - говорится в публикации.