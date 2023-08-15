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Среди останков азербайджанских пленных обнаружены гвозди

Среди останков азербайджанских пленных обнаружены гвозди Среди останков шестерых азербайджанских пленных, обнаруженных в Шуше, найдены гвозди.
Карабах
15 августа 2023 г. 16:04
Среди останков азербайджанских пленных обнаружены гвозди

Гвозди, найденные среди фрагментов шести скелетов, обнаруженных в Шуше, дают основание предположить, замученных до смерти пленных заставляли их глотать.

Об этом командированному в Шушу сотруднику Report сообщил представитель Государственной комиссии по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан Заур Исмаилов.

По его словам, также выявлены признаки как огнестрельных повреждений костей, так и нанесенных колюще-режущими предметами.

Напомним, что в результате раскопок, проведенных в период с 1 по 15 августа, на территории Шушинской тюрьмы были обнаружены костные останки предположительно 17 человек.

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Версия на английском языке Nails found in abdominal areas of human corpses discovered in mass grave in Azerbaijan’s Shusha
Версия на азербайджанском языке Şuşada kütləvi məzarlıqda tapılan meyit qalıqlarının qarın nahiyəsində mismarlar aşkarlanıb

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