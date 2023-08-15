Среди останков азербайджанских пленных обнаружены гвозди

Среди останков шестерых азербайджанских пленных, обнаруженных в Шуше, найдены гвозди.

Гвозди, найденные среди фрагментов шести скелетов, обнаруженных в Шуше, дают основание предположить, замученных до смерти пленных заставляли их глотать.

Об этом командированному в Шушу сотруднику Report сообщил представитель Государственной комиссии по делам военнопленных, заложников и без вести пропавших граждан Заур Исмаилов.

По его словам, также выявлены признаки как огнестрельных повреждений костей, так и нанесенных колюще-режущими предметами.

Напомним, что в результате раскопок, проведенных в период с 1 по 15 августа, на территории Шушинской тюрьмы были обнаружены костные останки предположительно 17 человек.