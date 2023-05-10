Спустя 31 год восстановлена деятельность Шушинского филиала Азербайджанского национального музея ковра

10 мая президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева и члены их семьи приняли участие в открытии Шушинского филиала Национального музея ковра.

10 мая президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева и члены их семьи приняли участие в открытии Шушинского филиала Национального музея ковра.

Как сообщает Report , глава государства и первая леди были проинформированы о проделанной работе.

Отмечалось, что здание Шушинского филиала Национального музея ковра, построенное во второй половине ХIХ века, расположено в верхнем квартале города. В период оккупации здание пришло в непригодное состояние, его исторический облик был изменен, поэтому с 2021 года Фонд Гейдара Алиева приступил здесь к реставрационным работам. В результате проделанной работы восстановлены внутренние стены, полы и потолки здания. Впоследствии покрытые алчипаном двери, окна, потолок и перегородки были сняты и зданию возвращен его исторический облик. Трещины на фасаде здания ликвидированы и облицованы камнем.

Учитывая угрозу, нависшую над хранившимися в филиале экспонатами в период армянской оккупации карабахских земель, Азербайджанский национальный музей ковра 29 февраля 1992 года организовал их эвакуацию. 183 из 246 экспонатов коллекции Шушинского филиала были доставлены в Баку. В период оккупации города Шушинский филиал продолжал свою деятельность в Азербайджанском национальном музее ковра.

В настоящее время в Шуше представлена новая экспозиция ковров.

Глава государства, первая леди и члены их семьи ознакомились с представленными экспонатами и произведениями искусства.

В экспозиции, наряду с эвакуированными в свое время экспонатами, относящимися к ХVIII-ХХ векам, также демонстрируются ценные ковры, вошедшие в коллекцию филиала в последние годы. Здесь вновь представлены 115 ворсовых и безворсовых ковров, ковровые изделия, археологические материалы, национальная вышивка и костюмы, ювелирные изделия и образцы художественной чеканки по металлу.

Для получения посетителями более полной информации об экспонатах в экспозиции установлен сенсорный экран. На нем представлена информация об образцах материального и нематериального наследия, дворянских семьях Карабаха, в частности, Шуши, карабахских коврах, хранящихся в зарубежных коллекциях, деятельности Шушинского филиала в 1992 – 2022 годах.

Произведения искусства, представленные в Шушинском филиале Азербайджанского национального музея ковра, позволяют почувствовать дух древней карабахской земли, жизнь и быт, эстетический вкус, художественное мировоззрение веками живших и творивших здесь людей, в том числе ремесленников, представить ту историческую среду.