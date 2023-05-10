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Спустя 31 год восстановлена деятельность Шушинского филиала Азербайджанского национального музея ковра

Спустя 31 год восстановлена деятельность Шушинского филиала Азербайджанского национального музея ковра 10 мая президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева и члены их семьи приняли участие в открытии Шушинского филиала Национального музея ковра.
Карабах
10 мая 2023 г. 22:56
Спустя 31 год восстановлена деятельность Шушинского филиала Азербайджанского национального музея ковра

10 мая президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, первая леди Мехрибан Алиева и члены их семьи приняли участие в открытии Шушинского филиала Национального музея ковра.

Как сообщает Report, глава государства и первая леди были проинформированы о проделанной работе.

Отмечалось, что здание Шушинского филиала Национального музея ковра, построенное во второй половине ХIХ века, расположено в верхнем квартале города. В период оккупации здание пришло в непригодное состояние, его исторический облик был изменен, поэтому с 2021 года Фонд Гейдара Алиева приступил здесь к реставрационным работам. В результате проделанной работы восстановлены внутренние стены, полы и потолки здания. Впоследствии покрытые алчипаном двери, окна, потолок и перегородки были сняты и зданию возвращен его исторический облик. Трещины на фасаде здания ликвидированы и облицованы камнем.

Учитывая угрозу, нависшую над хранившимися в филиале экспонатами в период армянской оккупации карабахских земель, Азербайджанский национальный музей ковра 29 февраля 1992 года организовал их эвакуацию. 183 из 246 экспонатов коллекции Шушинского филиала были доставлены в Баку. В период оккупации города Шушинский филиал продолжал свою деятельность в Азербайджанском национальном музее ковра.

В настоящее время в Шуше представлена новая экспозиция ковров.

Глава государства, первая леди и члены их семьи ознакомились с представленными экспонатами и произведениями искусства.

В экспозиции, наряду с эвакуированными в свое время экспонатами, относящимися к ХVIII-ХХ векам, также демонстрируются ценные ковры, вошедшие в коллекцию филиала в последние годы. Здесь вновь представлены 115 ворсовых и безворсовых ковров, ковровые изделия, археологические материалы, национальная вышивка и костюмы, ювелирные изделия и образцы художественной чеканки по металлу.

Для получения посетителями более полной информации об экспонатах в экспозиции установлен сенсорный экран. На нем представлена информация об образцах материального и нематериального наследия, дворянских семьях Карабаха, в частности, Шуши, карабахских коврах, хранящихся в зарубежных коллекциях, деятельности Шушинского филиала в 1992 – 2022 годах.

Произведения искусства, представленные в Шушинском филиале Азербайджанского национального музея ковра, позволяют почувствовать дух древней карабахской земли, жизнь и быт, эстетический вкус, художественное мировоззрение веками живших и творивших здесь людей, в том числе ремесленников, представить ту историческую среду.

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Версия на английском языке Susha branch of Azerbaijan National Carpet Museum reopened after 31 years
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycan Milli Xalça Muzeyinin Şuşa filialının fəaliyyəti 31 ildən sonra bərpa edilib

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