Спортсмены из Грузии примут участие в первых международных соревнованиях в Карабахе

Пять грузинских спортсменов примут участие в гребной регате "Кубок президента - 2022", посвященной 99-летию общенационального лидера Гейдара Алиева.

Пять грузинских спортсменов примут участие в гребной регате "Кубок президента - 2022", посвященной 99-летию общенационального лидера Гейдара Алиева.

Об этом грузинскому бюро Report сообщил генеральный секретарь Национальной федерации гребли на каноэ Грузии Марлен Гуния.

По его словам, команда состоит из юных спортсменов.

Генеральный секретарь выразил надежду, что грузинские гребцы завоюют медали и призы на международном соревновании.

Грузинскую делегацию, которая сегодня отправится в Баку, возглавит президент Национальной федерации по гребле на каноэ Заза Надирадзе. Гребцов будет сопровождать М.Гуния.

Регата "Кубок президента - 2022" стартует 6 мая в поселке Суговушан. В первый день соревнований определятся победители в классах байдарок и каноэ.

На следующий день, 7 мая, в Олимпийском учебно-спортивном центре "Кюр" в Мингячевире состоятся соревнования по академической гребле.

"Кубок президента" завершится фейерверком и шоу с эффектом 3D на воде.